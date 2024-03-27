تراجع تأييد الأميركيين للحرب الإسرائيلية على غزة وخلاف حول النازحين يهدد المفاوضات

MENAFN - Al-Anbaa) في اليوم الثاني بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى فرض «هدنة فورية خلال رمضان» واليوم 173 من حربها على قطاع غزة، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في أكثر من منطقة ومدينة وركزت بشكل خاص على المستشفيات، بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الافراج عن الأسرى والمحتجزين وادخال المساعدات.وإلى جانب الخلاف الذي اظهر قرار مجلس الأمن بين أميركا واسرائيل، أشار استطلاع مؤسسة غالوب إلى أن 55% من الأميركيين يعارضون عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مقابل 36% فقط يؤيدونها.

وأظهر الاستطلاع تراجع تأييد الرأي العام الأميركي لعملية الجيش الإسرائيلي بغزة وتغير باتجاهاته مقارنة بنوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32 ألفا و490 قتيلا و74 ألفا و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة التابعة لحركة حماس أن دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية فرضت حصارا على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأضافت في بيان ان «الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي ويطلق النار والقذائف وغارات عنيفة في محيطه».

وأضافت أن «الكوادر الطبية والفنية والادارية وآلاف النازحين لا يزالون داخل المستشفى، وليست لديهم كميات كافية من مياه الشرب والطعام وحليب الاطفال، وحياتهم في خطر».

وفي خان يونس أيضا أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل القريب من مستشفى ناصر، عن الخدمة و«توقفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية».

وتزامن ذلك مع مواصلة الجيش اقتحام ومحاصرة مجمع الشفاء الطبي في غزة لليوم العاشر على التوالي. وقالت وكالة «الأناضول» إنه أحرق عددا من المنازل في محيط المجمع، واعتقل واقتحم عشرات الفلسطينيين وأجبر مئات على النزوح من محيط مستشفى الشفاء.

كما استهدفت طائرات إسرائيلية 3 بنايات سكنية تضم نحو 100 شقة ودمرتها بالكامل في محيط المجمع. وفي السياق، سقط 11 قتيلا على الأقل إثر قصف إسرائيلي على منازل عدة في رفح جنوبي قطاع غزة، التي تبدو إسرائيل مصرة على اجتياحها، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة.وعلى صعيد مفاوضات وقف اطلاق النار، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المفاوضات غير المباشرة مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة تقارير إعلامية إسرائيلية، عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وأن إسرائيل استدعت وفدها المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، بحسب «الأناضول».ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أنه «المفاوضات مع الحركة مستمرة». وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن «الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الوسيطين المصري والقطري».فيما أفاد مصدر أجنبي مطلع لم تسمه الهيئة بأن «نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، لكن لا يزال بالإمكان التوصل إلى تسوية».