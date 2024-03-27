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الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: انتهاء الربط الآلي مع 12 جهة حكومية

3/27/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إحصائية حول ما تم إنجازه خلال عام 2023 بكل قطاعاتها.
وقالت الهيئة إن عدد ذوي الإعاقة المسجلين لديها بلغ 64935 شخصا، في حين وصل عدد المكلفين بالرعاية 27691 مكلفا بالرعاية.
وأوضحت في الإحصائية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن عدد الأشخاص الجدد من ذوي الإعاقة الذين فتحوا ملفات بالهيئة وتم تسجيلهم خلال عام 2023 بلغ 3972 حالة.
وبلغ عدد الأجهزة التعويضية التي تم طلبها خلال العام الماضي 1421 طلب جهاز.
كما كشفت الهيئة أنها انجزت 484364 معاملة، وأصدرت 111936 هوية معاق، و6304 لوحة سيارة للاستخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، وسلمت 5598 جهازا تعويضيا.
وأشارت الهيئة إلى ان المعاملات التي أنجزت عبر الـ«اون لاين» هي: 1030 معاملة تقاعد مادة «41» بالإضافة إلى 2709 معاملة تقاعد لمكلف بالرعاية، إلى جانب منح 317 اجازة مرافق مريض و18 إجازة أمومة و85 معاملة قرض الاجتماعي، و1934 معاملة مكلف بالرعاية. وكشفت الهيئة أن عدد نزلاء الدور الإيوائية بلغ 621 نزيلا، وأنها اصدرت 2973 معاملة بدل سائق وخادم، وتم تسجيل 284 امرأة ترعى معاقا إعاقة شديدة ولا تعمل، وإنجاز 2418 معاملة مساعدات اجتماعية لمن هم أقل من 21 عاما، بالإضافة إلى 523 معاشا لمعاقين فوق الـ 21 سنة.
وحول الأحكام التي صدرت عام 2023، بينت الهيئة انه صدر 4147 حكم محكمة منها 2866 حكما لصالح الهيئة و1281 حكما ضد الهيئة.
وعن الأفرع الهيئة العاملة بكل المناطق، أشارت الهيئة الى أن افرع الهيئة منتشرة في كل المحافظات، وهي: المقر الرئيسي حولي، ومجمع رعاية المعاقين في جنوب الصباحية، وفي الجهراء الحكومة مول، اشبيلية (الرعاية الأسرية)، غرناطة (نادي الصم)، جنوب صباح الأحمد السكنية.
وحول الربط مع الجهات، كشفت الهيئة عن إنجاز الربط الإلكتروني مع كل من ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، وزارة التجارة والصناعة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة لشؤون القصر، بنك الائتمان، ووزارة الداخلية.

MENAFN27032024000130011022ID1108029270

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