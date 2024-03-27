الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: انتهاء الربط الآلي مع 12 جهة حكومية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إحصائية حول ما تم إنجازه خلال عام 2023 بكل قطاعاتها.
وقالت الهيئة إن عدد ذوي الإعاقة المسجلين لديها بلغ 64935 شخصا، في حين وصل عدد المكلفين بالرعاية 27691 مكلفا بالرعاية.
وأوضحت في الإحصائية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن عدد الأشخاص الجدد من ذوي الإعاقة الذين فتحوا ملفات بالهيئة وتم تسجيلهم خلال عام 2023 بلغ 3972 حالة.
وبلغ عدد الأجهزة التعويضية التي تم طلبها خلال العام الماضي 1421 طلب جهاز.
كما كشفت الهيئة أنها انجزت 484364 معاملة، وأصدرت 111936 هوية معاق، و6304 لوحة سيارة للاستخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، وسلمت 5598 جهازا تعويضيا.
وأشارت الهيئة إلى ان المعاملات التي أنجزت عبر الـ«اون لاين» هي: 1030 معاملة تقاعد مادة «41» بالإضافة إلى 2709 معاملة تقاعد لمكلف بالرعاية، إلى جانب منح 317 اجازة مرافق مريض و18 إجازة أمومة و85 معاملة قرض الاجتماعي، و1934 معاملة مكلف بالرعاية. وكشفت الهيئة أن عدد نزلاء الدور الإيوائية بلغ 621 نزيلا، وأنها اصدرت 2973 معاملة بدل سائق وخادم، وتم تسجيل 284 امرأة ترعى معاقا إعاقة شديدة ولا تعمل، وإنجاز 2418 معاملة مساعدات اجتماعية لمن هم أقل من 21 عاما، بالإضافة إلى 523 معاشا لمعاقين فوق الـ 21 سنة.
وحول الأحكام التي صدرت عام 2023، بينت الهيئة انه صدر 4147 حكم محكمة منها 2866 حكما لصالح الهيئة و1281 حكما ضد الهيئة.
وعن الأفرع الهيئة العاملة بكل المناطق، أشارت الهيئة الى أن افرع الهيئة منتشرة في كل المحافظات، وهي: المقر الرئيسي حولي، ومجمع رعاية المعاقين في جنوب الصباحية، وفي الجهراء الحكومة مول، اشبيلية (الرعاية الأسرية)، غرناطة (نادي الصم)، جنوب صباح الأحمد السكنية.
وحول الربط مع الجهات، كشفت الهيئة عن إنجاز الربط الإلكتروني مع كل من ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، وزارة التجارة والصناعة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة لشؤون القصر، بنك الائتمان، ووزارة الداخلية.
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