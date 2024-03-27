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وزير ((الشؤون)): توجيهات سامية بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

3/27/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى جمعية المكفوفين.
وقال الشيخ فراس السعود: ان هذه اللفتة الأبوية تعبر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه، حفظه الله ورعاه، لأبنائه خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي ليست بغريبة على سموه، حيث تجلى هذا الاهتمام بالإعلان عن جائزة سموه للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العمل على ترجمة التوجيهات السامية ومواصلة تقديم الدعم وكل أوجه الرعاية لهذه الفئة المهمة، والعمل على حل مشاكلهم وتطوير منظومة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى حرص واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات التابعة لها على تقديم الدعم والرعاية وتذليل كل العقبات لمنتسبيها ووضعهم في مقدمة الأولويات انطلاقا من رؤيتها في خدمة الكويت وشعبها الكريم.

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