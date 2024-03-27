وزير ((الشؤون)): توجيهات سامية بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى جمعية المكفوفين.
وقال الشيخ فراس السعود: ان هذه اللفتة الأبوية تعبر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه، حفظه الله ورعاه، لأبنائه خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي ليست بغريبة على سموه، حيث تجلى هذا الاهتمام بالإعلان عن جائزة سموه للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العمل على ترجمة التوجيهات السامية ومواصلة تقديم الدعم وكل أوجه الرعاية لهذه الفئة المهمة، والعمل على حل مشاكلهم وتطوير منظومة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى حرص واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات التابعة لها على تقديم الدعم والرعاية وتذليل كل العقبات لمنتسبيها ووضعهم في مقدمة الأولويات انطلاقا من رؤيتها في خدمة الكويت وشعبها الكريم.
MENAFN27032024000130011022ID1108029269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.