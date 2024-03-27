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وزارة الأوقاف: 1730 سؤالاً شرعياً في الثلث الأول من شهر رمضان

3/27/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية تركي المطيري أن خدمة الفتوى الهاتفية على الخط 149 تلقت 1730 سؤالا شرعيا في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات الواردة من خلال ثلة من المشايخ المؤهلين والمختصين بالعلوم الشرعية.
وقال إن إدارة الإفتاء تدعو الجمهور الكريم إلى الاتصال عند وجود أي استفسار شرعي لديهم على رقم 149 خلال الفترة الصباحية من الساعة 9:30ص، وحتى الساعة 1:30م والفترة المسائية من الساعة 3م حتى الساعة5 م.

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