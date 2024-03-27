وزارة الأوقاف: 1730 سؤالاً شرعياً في الثلث الأول من شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية تركي المطيري أن خدمة الفتوى الهاتفية على الخط 149 تلقت 1730 سؤالا شرعيا في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات الواردة من خلال ثلة من المشايخ المؤهلين والمختصين بالعلوم الشرعية.
وقال إن إدارة الإفتاء تدعو الجمهور الكريم إلى الاتصال عند وجود أي استفسار شرعي لديهم على رقم 149 خلال الفترة الصباحية من الساعة 9:30ص، وحتى الساعة 1:30م والفترة المسائية من الساعة 3م حتى الساعة5 م.
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