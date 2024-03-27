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((التمييز)): تأجيل جلسة شطب المرشحين إلى الأحد

3/27/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
ارتأت محكمة التمييز تأجيل عقد جلسة شطب المرشحين إلى الأحد المقبل في «غرفة المشورة» بعدما كان مقررا نظرها هذا الأسبوع.
إلى ذلك، قدمت نيابة التمييز للمحكمة مذكرة طالبت فيها برفض طعون جميع الطاعنين، والذين من بينهم النواب السابقون مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وأحمد مطيع وجابر المحيلبي.

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