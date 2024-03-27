((التمييز)): تأجيل جلسة شطب المرشحين إلى الأحد

((التمييز)): تأجيل جلسة شطب المرشحين إلى الأحد
التاريخ
3/27/2024 2:35:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
ارتأت محكمة التمييز تأجيل عقد جلسة شطب المرشحين إلى الأحد المقبل في «غرفة المشورة» بعدما كان مقررا نظرها هذا الأسبوع.
إلى ذلك، قدمت نيابة التمييز للمحكمة مذكرة طالبت فيها برفض طعون جميع الطاعنين، والذين من بينهم النواب السابقون مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وأحمد مطيع وجابر المحيلبي.
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