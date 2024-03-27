467 ألف دينار حصيلة يومين من حملة الغارمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
بلغت حصيلة اليوم الثاني من حملة الغارمين التي اطلقتها وزارة الشؤون بالتعاون مع كل من وزارات العدل والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية وكل من اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات ما يزيد على 467 ألف دينار من نحو 5168 متبرعا.
وبين مصدر في «الشؤون» أن الوزارة ستصدر تقريرا أسبوعيا تفصيليا حول نتائج الحملة.
وشدد المصدر على ان ملفات الغارمين جاهزة في إدارة تنفيذ الأحكام، وبعد انهاء الحملة نهاية الشهر الفضيل يتم وضع آلية العمل والمستفيدين من الحملة من قبل اللجنة الخاصة بالإشراف على الحملة التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية.
MENAFN27032024000130011022ID1108029266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.