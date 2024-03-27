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467 ألف دينار حصيلة يومين من حملة الغارمين

3/27/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
بلغت حصيلة اليوم الثاني من حملة الغارمين التي اطلقتها وزارة الشؤون بالتعاون مع كل من وزارات العدل والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية وكل من اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات ما يزيد على 467 ألف دينار من نحو 5168 متبرعا.

وبين مصدر في «الشؤون» أن الوزارة ستصدر تقريرا أسبوعيا تفصيليا حول نتائج الحملة.

وشدد المصدر على ان ملفات الغارمين جاهزة في إدارة تنفيذ الأحكام، وبعد انهاء الحملة نهاية الشهر الفضيل يتم وضع آلية العمل والمستفيدين من الحملة من قبل اللجنة الخاصة بالإشراف على الحملة التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية.

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