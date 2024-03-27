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الراشد: توزيع الحدّ الأقصى على عائد مشتريات المساهمين 12% في ((تعاونية بيان))

3/27/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية أحمد عيد الراشد إنه بفضل الله تم اعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والتي بلغت فيها مبيعات الجمعية 17733298 دينارا وقد حققت الجمعية أرباح صافية قدرها 1723419دينارا.
ولفت الراشد إلى أن الجمعية سوف تقوم بتوزيع عائد 12% على مشتريات المساهمين بقيمة 10045465 دينارا بعد انعقاد الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يحرص كل الحرص على الحفاظ على قوة المركز المالي للجمعية وذلك بانتهاج سياسة متوازنة بين المبيعات والمشتريات والمصروفات والإيرادات الأمر الذي أدى بالجمعية إلى نقلة نوعية يشهد بها الجميع.
وأضاف أن السياسة التسويقية التي تقوم بها الجمعية والتي تهدف إلى توفير جميع الأصناف بـالأسـعـار الـمـنـافـسة للمستهلكين مع الحرص على إقامة المهرجانات التسويقية الشهرية والأسبوعية التي تقلل الأعباء على كاهل المستهلكين والمساهمين وأن مجلس الإدارة يسعى دائما إلى مزيد من التطوير وتحسين الخدمات المقدمة.

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