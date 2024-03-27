الراشد: توزيع الحدّ الأقصى على عائد مشتريات المساهمين 12% في ((تعاونية بيان))

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- Al-Anbaa) قال رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية أحمد عيد الراشد إنه بفضل الله تم اعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والتي بلغت فيها مبيعات الجمعية 17733298 دينارا وقد حققت الجمعية أرباح صافية قدرها 1723419دينارا.
ولفت الراشد إلى أن الجمعية سوف تقوم بتوزيع عائد 12% على مشتريات المساهمين بقيمة 10045465 دينارا بعد انعقاد الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يحرص كل الحرص على الحفاظ على قوة المركز المالي للجمعية وذلك بانتهاج سياسة متوازنة بين المبيعات والمشتريات والمصروفات والإيرادات الأمر الذي أدى بالجمعية إلى نقلة نوعية يشهد بها الجميع.
وأضاف أن السياسة التسويقية التي تقوم بها الجمعية والتي تهدف إلى توفير جميع الأصناف بـالأسـعـار الـمـنـافـسة للمستهلكين مع الحرص على إقامة المهرجانات التسويقية الشهرية والأسبوعية التي تقلل الأعباء على كاهل المستهلكين والمساهمين وأن مجلس الإدارة يسعى دائما إلى مزيد من التطوير وتحسين الخدمات المقدمة.
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