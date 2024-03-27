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مسجد هيا الإبراهيم اختتم مسابقة ((اقرأ ورتل))

3/27/2024 2:35:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
في مشاهد رمضانية خالصة وأجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع تأخذك في رحلة من السكينة والتفاؤل بأجيال نابضة بالقرآن، يتنافس أهل البر والإحسان على رعاية مسابقات الحفظ والإتقان في مساجد هذا البلد الطيب، مخرجة عشرات الآلاف من حفظة القرآن وجامعيه، ومجوديه ومرتليه، لا شغل لهم إلا الدندنة بقراءته، والغوص في معانيه وآياته.
مسجد «هيا العبداللطيف الإبراهيم» في منطقة أبو الحصانية كان احدى هذه البؤر الإيمانية التي يشع منها نور الذكر الحكيم، ومن هناك اختتمت مساء أمس الأول المسابقة الرمضانية الأولى «اقرأ ورتل» برعاية مدير إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير د.نايف العجمي، وبدعم كريم وتبرع سخي من أحد رواد المسجد لهذه المسابقة المباركة التي شارك فيها 340 متسابقا من الناشئة والشباب الذين أشعلتهم حماسة الإيمان وأجواء رمضان.
وشهد الحفل حضور مستشار الإدارة العامة في جريدة «الأنباء» الزميل يوسف عبدالرحمن، ورئيس قسم شؤون العاملين بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أحمد العتيبي نائبا عن راعي المسابقة، وإمام المسجد الشيخ عصام العبيد، ود.جمال الزنكي، ومسؤول المسابقة الشيخ مصطفى أبو الحسين محمد.
واتسمت المسابقة التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 10 رمضان بالتنوع في مشاركيها، فاحتضنت إلى جانب أبناء المواطنين العديد من الجنسيات المتواجدة على هذه الأرض الطيبة، تنافسوا ضمن 6 مستويات شملت: القرآن الكريم كاملا دون تحديد الأعمار، ونصف القرآن لأعمار 17 عاما فأقل، ثم مستوى ربع القرآن لعمر 12 عاما فأقل، ثم جزء تبارك لعمر 10 سنوات فأقل، ثم جزء عم للمتسابقين الكويتيين ممن أعمارهم 12 عاما فأقل، ومستوى سورتي البقرة وآل عمران للجاليات غير العربية مع عدم تحديد عمر خاص بهم تشجيعا لهم على المشاركة.
في بداية حفل الاختتام، ألقى فيه عريف الحفل الشيخ ياسر عبدالإله كلمات طيبة ومؤثرة عن القرآن وأهله وعن حفظه والعناية به، ثم تلا الفائز الشيخ عبدالعزيز عبدالرحمن عيد المجيبل بصوته العذب آيات من القرآن الكريم بأوجه متنوعة من القراءات المتواترة.
دعم حكومي
ثم ألقى الشيخ عصام العبيد كلمة تحدث فيها عن فضائل شهر رمضان والذي تميز بين أقرانه من الشهور بنزول القرآن الكريم، وبليلة القدر أعظم ليلة، حيث نزل فيها الذكر الحكيم على أعظم نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ليبلغه لأعظم أمة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المسابقات التي تحظى بدعم حكومي يدل على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم، والذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، مؤكدا أنه لابد أن يكون مع القراءة والتلاوة والحفظ العمل بالقرآن وما فيه من الأحكام.
وتوجه العبيد بالشكر للقائمين على المسابقين وللأخ المتبرع والداعم لها، وللمشاركين فيها، مشيدا بأهل وأبناء قطاع غزة الذين اهتموا بالقرآن حفظا وتلاوة، وكان ذلك سببا لتماسكهم وصمودهم، ونسأل الله أن يسدد رميهم ويشفي مرضاهم ويتقبل شهداءهم.
تكريم الفائزين
في ختام الحفل، تم تكريم ممثل راعي الحفل أحمد العتيبي، والفائزين في المسابقة من المشاركين في المستويات الستة، حيث تم توزيع الجوائز على ثلاثين فائزا بواقع خمسة فائزين من كل مستوى كما تم تكريم بعض المشاركين المتميزين وإعطائهم جوائز تشجيعية.
لجنة مميزة من المحكمين المتقنين
أشرف ثلة من المشايخ المحكمين المتقنين من جنسيات متنوعة على المسابقة، ما ساهم في التناغم مع تنوع جنسيات المتسابقين، حيث اجتهدوا بالتحكيم في هذه المسابقة التي استمرت 5 أيام، ومنهم الشيخ ياسر عبد الإله من الكويت، والشيخ طارق السمان من مصر، والشيخ د.إيهاب عبده حيدر من اليمن، والشيخ محمود محمد عبد الغني من مصر، علاوة على منسقين إداريين، وهم: الشيخ د.محمد زكريا صاري من الجمهورية العربية السورية، والشيخ فريد إبراهيم من مصر، وإبراهيم أجالة من النيجر.
العتيبي: تشجيع الأبناء على تعلم وحفظ القرآن
أكد رئيس قسم شؤون العاملين بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أحمد محمد هلال العتيبي الذي حضر نائبا عن راعي المسابقة، أن تنظيم مثل هذه المسابقات، خصوصا في هذا الشهر المبارك، له الدور الكبير والفاعل في تعليم القرآن الكريم ونشر السنة النبوية المطهرة، مشيرا إلى أن نتائج هذه المسابقات تبدو جلية في تشجيع أبنائنا وإخواننا على تعلم القرآن الكريم وحفظه.
وتوجه العتيبي بالشكر إلى القائمين على المسابقة، قائلا: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مدير إدارة مساجد مبارك الكبير د.نايف عبيد العجمي، وجميع المسؤولين في الإدارة، أتوجه بالشكر لجميع المنظمين والمشرفين على هذه المسابقة المباركة الطيبة، وعلى مثل هذه المسابقات في هذا الشهر المبا

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