مسجد هيا الإبراهيم اختتم مسابقة ((اقرأ ورتل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
في مشاهد رمضانية خالصة وأجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع تأخذك في رحلة من السكينة والتفاؤل بأجيال نابضة بالقرآن، يتنافس أهل البر والإحسان على رعاية مسابقات الحفظ والإتقان في مساجد هذا البلد الطيب، مخرجة عشرات الآلاف من حفظة القرآن وجامعيه، ومجوديه ومرتليه، لا شغل لهم إلا الدندنة بقراءته، والغوص في معانيه وآياته.
مسجد «هيا العبداللطيف الإبراهيم» في منطقة أبو الحصانية كان احدى هذه البؤر الإيمانية التي يشع منها نور الذكر الحكيم، ومن هناك اختتمت مساء أمس الأول المسابقة الرمضانية الأولى «اقرأ ورتل» برعاية مدير إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير د.نايف العجمي، وبدعم كريم وتبرع سخي من أحد رواد المسجد لهذه المسابقة المباركة التي شارك فيها 340 متسابقا من الناشئة والشباب الذين أشعلتهم حماسة الإيمان وأجواء رمضان.
وشهد الحفل حضور مستشار الإدارة العامة في جريدة «الأنباء» الزميل يوسف عبدالرحمن، ورئيس قسم شؤون العاملين بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أحمد العتيبي نائبا عن راعي المسابقة، وإمام المسجد الشيخ عصام العبيد، ود.جمال الزنكي، ومسؤول المسابقة الشيخ مصطفى أبو الحسين محمد.
واتسمت المسابقة التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 10 رمضان بالتنوع في مشاركيها، فاحتضنت إلى جانب أبناء المواطنين العديد من الجنسيات المتواجدة على هذه الأرض الطيبة، تنافسوا ضمن 6 مستويات شملت: القرآن الكريم كاملا دون تحديد الأعمار، ونصف القرآن لأعمار 17 عاما فأقل، ثم مستوى ربع القرآن لعمر 12 عاما فأقل، ثم جزء تبارك لعمر 10 سنوات فأقل، ثم جزء عم للمتسابقين الكويتيين ممن أعمارهم 12 عاما فأقل، ومستوى سورتي البقرة وآل عمران للجاليات غير العربية مع عدم تحديد عمر خاص بهم تشجيعا لهم على المشاركة.
في بداية حفل الاختتام، ألقى فيه عريف الحفل الشيخ ياسر عبدالإله كلمات طيبة ومؤثرة عن القرآن وأهله وعن حفظه والعناية به، ثم تلا الفائز الشيخ عبدالعزيز عبدالرحمن عيد المجيبل بصوته العذب آيات من القرآن الكريم بأوجه متنوعة من القراءات المتواترة.
دعم حكومي
ثم ألقى الشيخ عصام العبيد كلمة تحدث فيها عن فضائل شهر رمضان والذي تميز بين أقرانه من الشهور بنزول القرآن الكريم، وبليلة القدر أعظم ليلة، حيث نزل فيها الذكر الحكيم على أعظم نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ليبلغه لأعظم أمة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المسابقات التي تحظى بدعم حكومي يدل على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم، والذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، مؤكدا أنه لابد أن يكون مع القراءة والتلاوة والحفظ العمل بالقرآن وما فيه من الأحكام.
وتوجه العبيد بالشكر للقائمين على المسابقين وللأخ المتبرع والداعم لها، وللمشاركين فيها، مشيدا بأهل وأبناء قطاع غزة الذين اهتموا بالقرآن حفظا وتلاوة، وكان ذلك سببا لتماسكهم وصمودهم، ونسأل الله أن يسدد رميهم ويشفي مرضاهم ويتقبل شهداءهم.
تكريم الفائزين
في ختام الحفل، تم تكريم ممثل راعي الحفل أحمد العتيبي، والفائزين في المسابقة من المشاركين في المستويات الستة، حيث تم توزيع الجوائز على ثلاثين فائزا بواقع خمسة فائزين من كل مستوى كما تم تكريم بعض المشاركين المتميزين وإعطائهم جوائز تشجيعية.
لجنة مميزة من المحكمين المتقنين
أشرف ثلة من المشايخ المحكمين المتقنين من جنسيات متنوعة على المسابقة، ما ساهم في التناغم مع تنوع جنسيات المتسابقين، حيث اجتهدوا بالتحكيم في هذه المسابقة التي استمرت 5 أيام، ومنهم الشيخ ياسر عبد الإله من الكويت، والشيخ طارق السمان من مصر، والشيخ د.إيهاب عبده حيدر من اليمن، والشيخ محمود محمد عبد الغني من مصر، علاوة على منسقين إداريين، وهم: الشيخ د.محمد زكريا صاري من الجمهورية العربية السورية، والشيخ فريد إبراهيم من مصر، وإبراهيم أجالة من النيجر.
العتيبي: تشجيع الأبناء على تعلم وحفظ القرآن
أكد رئيس قسم شؤون العاملين بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أحمد محمد هلال العتيبي الذي حضر نائبا عن راعي المسابقة، أن تنظيم مثل هذه المسابقات، خصوصا في هذا الشهر المبارك، له الدور الكبير والفاعل في تعليم القرآن الكريم ونشر السنة النبوية المطهرة، مشيرا إلى أن نتائج هذه المسابقات تبدو جلية في تشجيع أبنائنا وإخواننا على تعلم القرآن الكريم وحفظه.
وتوجه العتيبي بالشكر إلى القائمين على المسابقة، قائلا: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مدير إدارة مساجد مبارك الكبير د.نايف عبيد العجمي، وجميع المسؤولين في الإدارة، أتوجه بالشكر لجميع المنظمين والمشرفين على هذه المسابقة المباركة الطيبة، وعلى مثل هذه المسابقات في هذا الشهر المبا
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