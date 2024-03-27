نواف السعود: حريصون على حقوق العاملين بالنفط

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أقامت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت غبقة رمضانية حضرها العديد من القيادات والعاملين بالشركة والقطاع النفطي يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان.
وهنأ الشيخ نواف السعود عمال شركة نفط الكويت بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلا: تشرفت بحضور الغبقة الرمضانية المعتادة لإخواني وزملائي بنقابة العاملين في شركة نفط الكويت، هذه الشركة التي تسمى بـ «نبض الكويت» لأهميتها لاقتصاد الدولة.
وأضاف: ينعكس ذلك بالتلاحم في بيئة أسرية معتادة بين القيادات والعاملين في شركة نفط الكويت والعاملين في القطاع النفطي ككل، وأتشرف بحضوري بين إخواني وزملائي لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الكويت من خلال حقوق والتزامات العاملين في القطاع النفطي، وحرصي شخصيا كرئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على حقوق والتزامات وكل ما يسعى له العامل الكويتي في القطاع النفطي.
من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله العجمي: غبقة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت من الركائز الاجتماعية للتواصل بين رب العمل والعمال، وهي سنة حميدة خلال الشهر المبارك.
وشدد العجمي على أن هناك تواصلا دائما بين النقابة وقيادات القطاع النفطي وهناك مفاوضات واجتماعات دائمة، موضحا أن أهم مطالب نقابة نفط الكويت هو «تكويت» القطاع النفطي، حيث يعد القطاع النفطي المصدر الأهم الأول للدخل الوطني، وهناك تجاوب من القيادات النفطية لـ «تكويت» القطاع النفطي وتوظيف الشباب الكويتي في القطاع.
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