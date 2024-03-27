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نواف السعود: حريصون على حقوق العاملين بالنفط

3/27/2024 2:35:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود

أقامت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت غبقة رمضانية حضرها العديد من القيادات والعاملين بالشركة والقطاع النفطي يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان.
وهنأ الشيخ نواف السعود عمال شركة نفط الكويت بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلا: تشرفت بحضور الغبقة الرمضانية المعتادة لإخواني وزملائي بنقابة العاملين في شركة نفط الكويت، هذه الشركة التي تسمى بـ «نبض الكويت» لأهميتها لاقتصاد الدولة.
وأضاف: ينعكس ذلك بالتلاحم في بيئة أسرية معتادة بين القيادات والعاملين في شركة نفط الكويت والعاملين في القطاع النفطي ككل، وأتشرف بحضوري بين إخواني وزملائي لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الكويت من خلال حقوق والتزامات العاملين في القطاع النفطي، وحرصي شخصيا كرئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على حقوق والتزامات وكل ما يسعى له العامل الكويتي في القطاع النفطي.
من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله العجمي: غبقة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت من الركائز الاجتماعية للتواصل بين رب العمل والعمال، وهي سنة حميدة خلال الشهر المبارك.
وشدد العجمي على أن هناك تواصلا دائما بين النقابة وقيادات القطاع النفطي وهناك مفاوضات واجتماعات دائمة، موضحا أن أهم مطالب نقابة نفط الكويت هو «تكويت» القطاع النفطي، حيث يعد القطاع النفطي المصدر الأهم الأول للدخل الوطني، وهناك تجاوب من القيادات النفطية لـ «تكويت» القطاع النفطي وتوظيف الشباب الكويتي في القطاع.

MENAFN27032024000130011022ID1108029262

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