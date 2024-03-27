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جمعية الضباط المتقاعدين أقامت غبقتها الرمضانية

3/27/2024 2:35:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أقامت جمعية الضباط المتقاعدين غبقتها الرمضانية السنوية بصالة الميلم في منطقة العديلية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة اللواء متقاعد فيصل الجزاف وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استقبلوا المهنئين بشهر رمضان وسط حضور لافت من كبار الشخصيات ومنتسبي الجمعية من الضباط المتقاعدين بالجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
وقال الجزاف في تصريح لـ «الأنباء»: أهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة والشعب وكل أهل الكويت بمناسبة الشهر الفضيل، متمنيا أن يعيده على الجميع بالخير والعافية.
وأضاف: أقمنا الغبقة للالتقاء بالضباط من الجهات العسكرية الأربع إضافة إلى العسكريين في الدول العربية والأجنبية والسفراء، لافتا إلى انه لقاء محبة وتواصل ويترك اثرا طيبا في نفوس الضباط، مؤكدا تواصل الجمعية المستمر مع كل جهات الدولة والمساهمة في تقديم مقترحات ومشاريع لها إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني في تعاون يثلج الصدر، متمنيا للجميع التوفيق في خدمة الكويت.

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