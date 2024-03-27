جمعية الضباط المتقاعدين أقامت غبقتها الرمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أقامت جمعية الضباط المتقاعدين غبقتها الرمضانية السنوية بصالة الميلم في منطقة العديلية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة اللواء متقاعد فيصل الجزاف وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استقبلوا المهنئين بشهر رمضان وسط حضور لافت من كبار الشخصيات ومنتسبي الجمعية من الضباط المتقاعدين بالجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
وقال الجزاف في تصريح لـ «الأنباء»: أهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة والشعب وكل أهل الكويت بمناسبة الشهر الفضيل، متمنيا أن يعيده على الجميع بالخير والعافية.
وأضاف: أقمنا الغبقة للالتقاء بالضباط من الجهات العسكرية الأربع إضافة إلى العسكريين في الدول العربية والأجنبية والسفراء، لافتا إلى انه لقاء محبة وتواصل ويترك اثرا طيبا في نفوس الضباط، مؤكدا تواصل الجمعية المستمر مع كل جهات الدولة والمساهمة في تقديم مقترحات ومشاريع لها إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني في تعاون يثلج الصدر، متمنيا للجميع التوفيق في خدمة الكويت.
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