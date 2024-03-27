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العتل: دور كبير لـ ((المهندسين)) بدعم العمل الحكومي

3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان

أقامت جمعية المهندسين الكويتية غبقتها الرمضانية بقاعة الراية مساء الثلاثاء وسط حضور مئات من المهندسين والمهندسات من مختلف الأجيال الهندسية في البلاد.
كما شهدت الغبقة حضورا من السفراء المعتمدين وممثلي السفارات في البلاد الذين قدموا التهاني للمهندسين بشهر رمضان المبارك وأبدوا حرصهم على المشاركة في فعاليات العمل الهندسي التطوعي.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: سعدنا بهذا الحضور الحاشد من الزملاء والزميلات والتواصل معهم في هذه العادة الرمضانية التي تعكس اهتمام الجمعية بكل أطياف المجتمع، خاصة أعضاء الجمعية من مختلف الأجيال، وترحيبنا بالسفراء المعتمدين في البلاد يعكس دور الجمعية في مساندة العمل الحكومي - الرسمي على مختلف المستويات. وأضاف العتل: بهذه المناسبة نؤكد أن جمعية المهندسين وكما دأبت دائما ستقوم بتطوير نظم العضوية فيها وتطوير قواعد البيانات بشكل مستمر لتكون متاحة لكل الجهات الراغبة في ذلك، وفي مقدمتها «القوى العاملة». وثمن عاليا تجاوب المهندسين والمهندسات وأصدقاء الجمعية في العمل التطوعي الذي تقوم به، متوجها بالشكر للمهندسين على تنظيمهم الرائع هذه الغبقة الحاشدة التي جمعت كل أطياف المجتمع، ووسائل الإعلام المختلفة وممثليهم ورؤساء جمعيات النفع العام على هذا التواصل المستمر.

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