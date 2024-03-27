العتل: دور كبير لـ ((المهندسين)) بدعم العمل الحكومي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أقامت جمعية المهندسين الكويتية غبقتها الرمضانية بقاعة الراية مساء الثلاثاء وسط حضور مئات من المهندسين والمهندسات من مختلف الأجيال الهندسية في البلاد.
كما شهدت الغبقة حضورا من السفراء المعتمدين وممثلي السفارات في البلاد الذين قدموا التهاني للمهندسين بشهر رمضان المبارك وأبدوا حرصهم على المشاركة في فعاليات العمل الهندسي التطوعي.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: سعدنا بهذا الحضور الحاشد من الزملاء والزميلات والتواصل معهم في هذه العادة الرمضانية التي تعكس اهتمام الجمعية بكل أطياف المجتمع، خاصة أعضاء الجمعية من مختلف الأجيال، وترحيبنا بالسفراء المعتمدين في البلاد يعكس دور الجمعية في مساندة العمل الحكومي - الرسمي على مختلف المستويات. وأضاف العتل: بهذه المناسبة نؤكد أن جمعية المهندسين وكما دأبت دائما ستقوم بتطوير نظم العضوية فيها وتطوير قواعد البيانات بشكل مستمر لتكون متاحة لكل الجهات الراغبة في ذلك، وفي مقدمتها «القوى العاملة». وثمن عاليا تجاوب المهندسين والمهندسات وأصدقاء الجمعية في العمل التطوعي الذي تقوم به، متوجها بالشكر للمهندسين على تنظيمهم الرائع هذه الغبقة الحاشدة التي جمعت كل أطياف المجتمع، ووسائل الإعلام المختلفة وممثليهم ورؤساء جمعيات النفع العام على هذا التواصل المستمر.
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