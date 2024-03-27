هيئة ذوي الإعاقة: اعتماد 6 خدمات عبر تطبيق ((سهل))

هيئة ذوي الإعاقة: اعتماد 6 خدمات عبر تطبيق ((سهل))
التاريخ
3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن اعتماد 6 خدمات عبر تطبيق سهل هي، تحديد موعد لجان طبية، تقديم طلب قروض زواج، وطلب الحصول على لوحة مرور، وتقيم طلب إجازة مرافق الشخص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى طلب تقاعد (تسوية المكلف بالرعاية) وطلب تغيير الصورة الشخصية لهوية الإعاقة.
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