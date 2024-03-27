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هيئة ذوي الإعاقة: اعتماد 6 خدمات عبر تطبيق ((سهل))

3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن اعتماد 6 خدمات عبر تطبيق سهل هي، تحديد موعد لجان طبية، تقديم طلب قروض زواج، وطلب الحصول على لوحة مرور، وتقيم طلب إجازة مرافق الشخص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى طلب تقاعد (تسوية المكلف بالرعاية) وطلب تغيير الصورة الشخصية لهوية الإعاقة.

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