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سكن الطالبات احتفل بالقرقيعان

3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام سكن الطالبات التابع لإدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين بعمادة شؤون الطلبة حفل القرقيعان بمقر سكن الطالبات في كيفان.
وتضمن الحفل عدة فعاليات منها توزيع القرقيعان على طالبات السكن وترديد الأهازيج التراثية ومشاركة الأطباق الرمضانية، كما شاركت الطالبات في حل الألغاز وتوزيع الحلويات والقرقيعان، إلى جانب مسابقات القرقيعان التي تضمنت «غطاوي» وأمثالا شعبية من الموروث الكويتي القديم لاستعادة ذكريات الزمن القديم.
وشهدت الاحتفالية تفاعلا من الطالبات وفرحتهن بالمشاركة في الألعاب المقدمة في حفل القرقيعان كالدرباحة وعماكور وطاق طاق طاقية.
وفي هذا الصدد، أكدت القائمة بأعمال مراقب سكن الطالبات في إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين مي العصيمي أهمية توفير الأنشطة والفعاليات لطالبات السكن وتعريفهم بالعادات والتقاليد الكويتية وأهمية التعاون بينهن كطالبات وتعزيز البرامج التوعوية في مختلف المجالات التي تصقل مهارات الطالبات.

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