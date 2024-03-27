سكن الطالبات احتفل بالقرقيعان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام سكن الطالبات التابع لإدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين بعمادة شؤون الطلبة حفل القرقيعان بمقر سكن الطالبات في كيفان.
وتضمن الحفل عدة فعاليات منها توزيع القرقيعان على طالبات السكن وترديد الأهازيج التراثية ومشاركة الأطباق الرمضانية، كما شاركت الطالبات في حل الألغاز وتوزيع الحلويات والقرقيعان، إلى جانب مسابقات القرقيعان التي تضمنت «غطاوي» وأمثالا شعبية من الموروث الكويتي القديم لاستعادة ذكريات الزمن القديم.
وشهدت الاحتفالية تفاعلا من الطالبات وفرحتهن بالمشاركة في الألعاب المقدمة في حفل القرقيعان كالدرباحة وعماكور وطاق طاق طاقية.
وفي هذا الصدد، أكدت القائمة بأعمال مراقب سكن الطالبات في إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين مي العصيمي أهمية توفير الأنشطة والفعاليات لطالبات السكن وتعريفهم بالعادات والتقاليد الكويتية وأهمية التعاون بينهن كطالبات وتعزيز البرامج التوعوية في مختلف المجالات التي تصقل مهارات الطالبات.
MENAFN27032024000130011022ID1108029258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.