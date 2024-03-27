رئيس الوزراء استقبل مجلس أمناء اللجنة الوطنية لدعم التعليم

رئيس الوزراء استقبل مجلس أمناء اللجنة الوطنية لدعم التعليم
التاريخ
3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس وأعضاء مجلس أمناء اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية دعم التعليم.
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