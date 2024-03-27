Wednesday, 27 March 2024 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء استقبل مجلس أمناء اللجنة الوطنية لدعم التعليم

3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس وأعضاء مجلس أمناء اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية دعم التعليم.

MENAFN27032024000130011022ID1108029257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث