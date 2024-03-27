المشعان تفوّض الدبوس بنقل مديري إدارات وأفرع البلدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارا بتفويض مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في بعض اختصاصات الوزيرة. وينص القرار على التالي: مادة أولى: يفوض مدير عام البلدية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية إصدار قرارات النقل المدراء الإدارات ومدراء الفروع بكل إدارات البلدية، باستثناء الأمانة العامة للمجلس البلدي، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية، والشروط والقواعد الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية: على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
من جانب آخر، صادقت المشعان علي محضر المجلس البلدي رقم 15 الخاص بالجلسة قبل الماضية، والذي تضمن قرارات بالموافقة على قبول تبرع البنك التجاري بـ 650 ألف دينار لترميم نفق دروازة العبدالرزاق وقرارا آخر بإضافة أنشطة بفرع التأمينات في منطقة مبارك العبدالله تشمل مركز العلاج الطبيعي والمهني وعلاج تقويم الأعضاء، الخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل والصحة الوقائية معهد صحي، وكافيه مطعم.
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