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المشعان تفوّض الدبوس بنقل مديري إدارات وأفرع البلدية

3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارا بتفويض مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في بعض اختصاصات الوزيرة. وينص القرار على التالي: مادة أولى: يفوض مدير عام البلدية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية إصدار قرارات النقل المدراء الإدارات ومدراء الفروع بكل إدارات البلدية، باستثناء الأمانة العامة للمجلس البلدي، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية، والشروط والقواعد الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية: على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
من جانب آخر، صادقت المشعان علي محضر المجلس البلدي رقم 15 الخاص بالجلسة قبل الماضية، والذي تضمن قرارات بالموافقة على قبول تبرع البنك التجاري بـ 650 ألف دينار لترميم نفق دروازة العبدالرزاق وقرارا آخر بإضافة أنشطة بفرع التأمينات في منطقة مبارك العبدالله تشمل مركز العلاج الطبيعي والمهني وعلاج تقويم الأعضاء، الخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل والصحة الوقائية معهد صحي، وكافيه مطعم.

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