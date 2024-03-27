Ooredoo توزع إفطار صائم بالتعاون مع ((الرحمة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تستمر Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة، في رحلتها الخيرية طوال شهر رمضان، معبرة عن تعاطفها وتضامنها مع الفئات المتعففة في المجتمع المحلي، حيث ساهمت الشركة في سلسلة من المبادرات الإنسانية على مدار الشهر الفضيل، بحملة رمضانية تهدف إلى دعم فئات المجتمع من خلال التبرعات والعمل التطوعي الإيجابي في مختلف المجالات.
وبالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية، أطلقت Ooredoo الحملة الرمضانية بالتعاون مع جعية الرحمة ضمن إطار رمضاني متكامل ومليء بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والإنسانية، كجزء من برنامجها المجتمعي الرائد بتوزيع أكثر من 700 وجبة إفطار على الصائمين في عدة مواقع مختلفة بالكويت.
وذكرت الشركة في بيان، أن الحملة قامت بجهود الأطراف المشاركة، «Ooredoo الكويت» وجمعية الرحمة العالمية، بتوزيع وجبات إفطار الصائم على أكبر عدد من المحتاجين وعلى أيام مختلفة إيمانا بأهمية هذه المبادرة إنسانيا واجتماعيا، ودورها الفعال في تعزيز مفهوم التطوع الإنساني لدى الشباب المشاركين، وترسيخ معنى العطاء بهدف الارتقاء بأنفسنا ومن حولنا، كما تم توزيع «القرقيعان» على الأطفال في المستشفيات لأهمية هذه العادة التي يفرح بها جميع الأطفال في منتصف كل شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo بتوزيع المياه والتمور في المساجد خلال وقت الإفطار، كجزء من جهودها الرمضانية.
وفيما يتعلق بمساهمات الشركة، قال ناصر العبدالله، مدير إدارة الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت: نحرص في إعداد حملاتنا الإنسانية على تغطية احتياجات المجتمع الأساسية ودعمه على نطاق واسع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا لهذا الدعم، كما نهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه المحتاجين.
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