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Ooredoo توزع إفطار صائم بالتعاون مع ((الرحمة))

3/27/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستمر Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة، في رحلتها الخيرية طوال شهر رمضان، معبرة عن تعاطفها وتضامنها مع الفئات المتعففة في المجتمع المحلي، حيث ساهمت الشركة في سلسلة من المبادرات الإنسانية على مدار الشهر الفضيل، بحملة رمضانية تهدف إلى دعم فئات المجتمع من خلال التبرعات والعمل التطوعي الإيجابي في مختلف المجالات.
وبالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية، أطلقت Ooredoo الحملة الرمضانية بالتعاون مع جعية الرحمة ضمن إطار رمضاني متكامل ومليء بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والإنسانية، كجزء من برنامجها المجتمعي الرائد بتوزيع أكثر من 700 وجبة إفطار على الصائمين في عدة مواقع مختلفة بالكويت.
وذكرت الشركة في بيان، أن الحملة قامت بجهود الأطراف المشاركة، «Ooredoo الكويت» وجمعية الرحمة العالمية، بتوزيع وجبات إفطار الصائم على أكبر عدد من المحتاجين وعلى أيام مختلفة إيمانا بأهمية هذه المبادرة إنسانيا واجتماعيا، ودورها الفعال في تعزيز مفهوم التطوع الإنساني لدى الشباب المشاركين، وترسيخ معنى العطاء بهدف الارتقاء بأنفسنا ومن حولنا، كما تم توزيع «القرقيعان» على الأطفال في المستشفيات لأهمية هذه العادة التي يفرح بها جميع الأطفال في منتصف كل شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo بتوزيع المياه والتمور في المساجد خلال وقت الإفطار، كجزء من جهودها الرمضانية.
وفيما يتعلق بمساهمات الشركة، قال ناصر العبدالله، مدير إدارة الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت: نحرص في إعداد حملاتنا الإنسانية على تغطية احتياجات المجتمع الأساسية ودعمه على نطاق واسع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا لهذا الدعم، كما نهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه المحتاجين.

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