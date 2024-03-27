بالفيديو.. الأمير لـ ((أصحاب البصيرة)): أنتم أوسمة يتزيّن بها الوطن وأصحاب همّة عالية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ما تملكونه من طاقة سلاحكم لتحدي الإعاقة ونقدّر ما يقدمه المعنيون والقائمون على شؤون الجمعية من جهود في خدمتكم بمختلف المجالات نسجل إشادتنا بجهود وأدوار أبنائنا أصحاب البصيرة في جمعية المكفوفين من خلال مشاركتهم بالبطولات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي نوجّه مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة قضايا أصحاب البصيرة واحتياجاتهم ودعم أنشطتهم وتوفير الأجهزة والآلات والأدوات لمساعدتهم في حياتهم توفير فرص عمل تتناسب مع ظروف وتشجيع المتميزين من ذوي الهمم لاسيما أصحاب البصيرة إعلامياً من خلال تناول قصص نجاحهم في مختلف المجالات
قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمعيته سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية، حيث كان في استقبال سموه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي وأمين السر منصور عطشان العنزي.
وقد ألقى صاحب السمو الأمير كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كاتب الأقدار، القائل: (.. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء الأخيار، وعلى آله وأصحابه الأطهار.
الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
جريا على العادة السنوية الحميدة، وانطلاقا من أدوارنا الأبوية، يسعدنا زيارة جمعية المكفوفين الكويتية، في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل، لنتبادل مع الإخوة والأبناء التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وأمتينا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
الإخوة والأبناء (أصحاب البصيرة):
إننا لنغتنم لقاءنا بكم، لنؤكد أنكم أوسمة يتزين بها وطنكم، ولكم كل التقدير والاحترام من مجتمعكم، لأنكم أصحاب همة عالية وعزيمة صلبة، وتدركون أن بصيرتكم وإرادتكم وإصراركم.. ركائزكم في حياتكم لتحقيق أهدافكم.
وإذ نؤكد أن ما تملكونه من طاقة سلاحكم لتحدي الإعاقة، فأنتم موضع فخرنا واعتزازنا، مقدرين ما يقدمه المعنيون والقائمون على شؤون الجمعية الكويتية للمكفوفين من جهود في خدمة أصحاب البصيرة بمختلف المجالات: التعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية.
الإخوة والأبناء:
من هذا المكان نسجل إشادتنا بجهود وأدوار أبنائنا أصحاب البصيرة في جمعية المكفوفين الكويتية، من خلال مشاركتهم في البطولات الرياضية على المستويين: الإقليمي والدولي، واستضافتهم خلال شهر فبراير الماضي مؤتمر الاتحاد الآسيوي للمكفوفين، بمشاركة (24) دولة، الذي رسخ اهتمام دولة الكويت بذوي الهمم لاسيما المكفوفين على المستويين التشريعي والتنفيذي.
ونبارك تزكية أمين سر الجمعية لمنصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، واختياره عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للمكفوفين.
ونوجه مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة قضايا أصحاب البصيرة واحتياجاتهم، ودعم أنشطتهم، وتوفير الأجهزة والآلات والأدوات التي تساعدهم في حياتهم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروفهم، وتشجيع المتميزين من ذوي الهمم لاسيما أصحاب البصيرة إعلاميا، من خلال تناول قصص نجاحهم في مختلف المجالات ومواجهتهم للتحديات.
وختاما،،،
نبتهل إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم، أن يديم الرفعة والعزة على وطننا الغالي وأبنائه، وأن يوفق الجميع إلى ما فيه خيره ورخاؤه.
كما ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنباء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين..
صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، السادة الشيوخ، الحضور الكريم، أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا باليمن والخير والبركة وعلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل أن يبعد الكوارث ويبعد الفتن عن بلدنا الحبيب الكويت في ظل وقيادة صاحب السمو الأمير.
صاحب السمو،،
إن جمعية المكفوفين الكويتية تتشرف في كل عام بلقاء سموكم الكريم، وهذه مناسبة كبيرة لدينا، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية ونادي البصيرة الرياضي للمكفوفين ومنتسبي ومنتسبات الجمعية أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على رعايتكم الأبوية الكريمة لهذه الجمعية، فمنذ تأسيس هذه الجمعية وأمراء الكويت - رحمهم الله وطيب الله ثراهم وحرم على النار عظامهم - وهم يدعمون هذه الجمعية بكل خير وبركة، مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم الجمعية في جميع المحافل الدولية، وخرج منها الموهوبون وخرج منها الكثير من الرياضيين والثقافيين والمثقفين، ومن الصرح الثقافي الذي تعتز به دولة الكويت.
صاحب السمو الأمير.. إن من أعظم إنجازات الجمعية في هذا العام ومنذ توليكم حكم البلاد في الكويت نهدي لسموكم هذا الإنجاز وهو فوز ابنكم السيد منصور العنزي بمنصب أمين عام الاتحاد الآسيوية لأول مرة تحصل دولة الكويت على هذا المنصب، مما يؤكد أن دولة الكويت لها قيمة إنسانية لدى جميع العالم الآسيوي والعالم، كذلك يا صاحب السمو إننا نتقدم اليوم بجزيل الشكر والامتنان لكم على ما تقومون به من أجل إعلاء كلمة الحق لجمعية المكفوفين الكويتية ومن أننا نطمح اليوم بأن نهدي لسموكم هذا المشروع وهو إنشاء مركز الشيخ مشعل الأحمد الصباح للقرآن الكريم الدولي والذي ولله الحمد سمت الكويت ومنذ سنين بطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل، كذلك نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم ولسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة الكويتية على إعادة نادي البصيرة الرياضي للمكفوفين.
صاحب السمو،،
إن إنجازاتكم عظيمة وإنجازاتكم كبيرة تجاه أبنائكم المكفوفين وإننا نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على ما تقومون به، كذلك نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة على ما يقوم به من جهد باتجاه أبنائه المكفوفين وإلى كل وكلاء الوزارة وإلى إدارات جمعيات النفع العام، وكذلك الشكر موصول لمدير الهيئة العامة لشؤون الإعاقة على تذليل كل الصعاب التي يعاني منها المعاقون بشكل عام والإعاقة البصرية بشكل خاص، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم يا صاحب السمو وأنتم بأتم الصحة والعافية وتنعم الكويت بكم وجعلكم الله ذخرا لنا وللكويت، حفظكم الله وحفظ الكويت من كل شر إنه سميع عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
ثم تم عرض فيلم وثائقي بعنوان (عهد يتجدد).
وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وقد تفضل سموه بالتوقيع على سجل الشرف.
هذا، وقد رافق سموه في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.
قصيدة الشاعر سيف الخليفان
ألقى الشاعر سيف لافي الخليفان قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور هذا نصها:
«أبدي باسم رب البشر فارض الدين
سبحانه اللي عالم سر وجهار
من بعد ذكره يبتدي بالتلاحين
وأقول من قلبي بترتيب الأشعار
سلام يا رمز الفخر والشريفين
يا أميرنا شرفت يا حاكم الدار
هلا بسموك عد ورد البساتين
مشعل الأحمد سيدي طيب الكار
بشهر رمضان وشوفتك تكحل العين
بزيارتك كل عام يا نسل الأحرار
في جيتك يا شيخ العيد عيدين
يا أبو طلال أنحبك أصغار وأكبار
نور ومنار عيون كل الكفيفين
وأنت ملاذ اللي عليه الزمن جار
أنت الأمل وأنت الفرح للمعاقين
شيوخ الصباح اللي لها المجد تذكار
يا شيخ يا نسل الرجال العزيزين
بقلوبنا حبك سطع مثل الأقمار
مشعل الأحمد مسكنك بالشرايين
وفي شوفتك عطر النسايم والأزهار
يا شيخ في يمناك كف الكريمين
مرضي جميع الناس في كل الأعمار
أفعالك اللي تنذكر بالدواوين
يا شيخ يا نعم المكارم والأذكار
اسمك شرف وتاج فوق السلاطين
يا شيخ لك في داخل القلب مقدار
الله يحفظك مدة أعوام وسنين
وينجيك من كل البلاوي والأخطار
ويحميك من نزل تبارك وياسين
اللي حما نبينا داخل الغار
وصلوا على من وضح الحق والدين
على النبي بعداد همال الأمطار»
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