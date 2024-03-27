بالفيديو.. الأمير لـ ((أصحاب البصيرة)): أنتم أوسمة يتزيّن بها الوطن وأصحاب همّة عالية



ما تملكونه من طاقة سلاحكم لتحدي الإعاقة ونقدّر ما يقدمه المعنيون والقائمون على شؤون الجمعية من جهود في خدمتكم بمختلف المجالات

نسجل إشادتنا بجهود وأدوار أبنائنا أصحاب البصيرة في جمعية المكفوفين من خلال مشاركتهم بالبطولات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي

نوجّه مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة قضايا أصحاب البصيرة واحتياجاتهم ودعم أنشطتهم وتوفير الأجهزة والآلات والأدوات لمساعدتهم في حياتهم توفير فرص عمل تتناسب مع ظروف وتشجيع المتميزين من ذوي الهمم لاسيما أصحاب البصيرة إعلامياً من خلال تناول قصص نجاحهم في مختلف المجالات

قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمعيته سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية، حيث كان في استقبال سموه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي وأمين السر منصور عطشان العنزي.وقد ألقى صاحب السمو الأمير كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:«بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله كاتب الأقدار، القائل: (.. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء الأخيار، وعلى آله وأصحابه الأطهار.الحضور الكرام:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،جريا على العادة السنوية الحميدة، وانطلاقا من أدوارنا الأبوية، يسعدنا زيارة جمعية المكفوفين الكويتية، في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل، لنتبادل مع الإخوة والأبناء التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وأمتينا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.الإخوة والأبناء (أصحاب البصيرة):إننا لنغتنم لقاءنا بكم، لنؤكد أنكم أوسمة يتزين بها وطنكم، ولكم كل التقدير والاحترام من مجتمعكم، لأنكم أصحاب همة عالية وعزيمة صلبة، وتدركون أن بصيرتكم وإرادتكم وإصراركم.. ركائزكم في حياتكم لتحقيق أهدافكم.وإذ نؤكد أن ما تملكونه من طاقة سلاحكم لتحدي الإعاقة، فأنتم موضع فخرنا واعتزازنا، مقدرين ما يقدمه المعنيون والقائمون على شؤون الجمعية الكويتية للمكفوفين من جهود في خدمة أصحاب البصيرة بمختلف المجالات: التعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية.الإخوة والأبناء:من هذا المكان نسجل إشادتنا بجهود وأدوار أبنائنا أصحاب البصيرة في جمعية المكفوفين الكويتية، من خلال مشاركتهم في البطولات الرياضية على المستويين: الإقليمي والدولي، واستضافتهم خلال شهر فبراير الماضي مؤتمر الاتحاد الآسيوي للمكفوفين، بمشاركة (24) دولة، الذي رسخ اهتمام دولة الكويت بذوي الهمم لاسيما المكفوفين على المستويين التشريعي والتنفيذي.ونبارك تزكية أمين سر الجمعية لمنصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، واختياره عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للمكفوفين.ونوجه مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة قضايا أصحاب البصيرة واحتياجاتهم، ودعم أنشطتهم، وتوفير الأجهزة والآلات والأدوات التي تساعدهم في حياتهم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروفهم، وتشجيع المتميزين من ذوي الهمم لاسيما أصحاب البصيرة إعلاميا، من خلال تناول قصص نجاحهم في مختلف المجالات ومواجهتهم للتحديات.وختاما،،،نبتهل إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم، أن يديم الرفعة والعزة على وطننا الغالي وأبنائه، وأن يوفق الجميع إلى ما فيه خيره ورخاؤه.كما ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:«بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنباء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين..صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، السادة الشيوخ، الحضور الكريم، أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا باليمن والخير والبركة وعلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل أن يبعد الكوارث ويبعد الفتن عن بلدنا الحبيب الكويت في ظل وقيادة صاحب السمو الأمير.صاحب السمو،،إن جمعية المكفوفين الكويتية تتشرف في كل عام بلقاء سموكم الكريم، وهذه مناسبة كبيرة لدينا، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية ونادي البصيرة الرياضي للمكفوفين ومنتسبي ومنتسبات الجمعية أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على رعايتكم الأبوية الكريمة لهذه الجمعية، فمنذ تأسيس هذه الجمعية وأمراء الكويت - رحمهم الله وطيب الله ثراهم وحرم على النار عظامهم - وهم يدعمون هذه الجمعية بكل خير وبركة، مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم الجمعية في جميع المحافل الدولية، وخرج منها الموهوبون وخرج منها الكثير من الرياضيين والثقافيين والمثقفين، ومن الصرح الثقافي الذي تعتز به دولة الكويت.صاحب السمو الأمير.. إن من أعظم إنجازات الجمعية في هذا العام ومنذ توليكم حكم البلاد في الكويت نهدي لسموكم هذا الإنجاز وهو فوز ابنكم السيد منصور العنزي بمنصب أمين عام الاتحاد الآسيوية لأول مرة تحصل دولة الكويت على هذا المنصب، مما يؤكد أن دولة الكويت لها قيمة إنسانية لدى جميع العالم الآسيوي والعالم، كذلك يا صاحب السمو إننا نتقدم اليوم بجزيل الشكر والامتنان لكم على ما تقومون به من أجل إعلاء كلمة الحق لجمعية المكفوفين الكويتية ومن أننا نطمح اليوم بأن نهدي لسموكم هذا المشروع وهو إنشاء مركز الشيخ مشعل الأحمد الصباح للقرآن الكريم الدولي والذي ولله الحمد سمت الكويت ومنذ سنين بطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل، كذلك نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم ولسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة الكويتية على إعادة نادي البصيرة الرياضي للمكفوفين.صاحب السمو،،إن إنجازاتكم عظيمة وإنجازاتكم كبيرة تجاه أبنائكم المكفوفين وإننا نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على ما تقومون به، كذلك نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة على ما يقوم به من جهد باتجاه أبنائه المكفوفين وإلى كل وكلاء الوزارة وإلى إدارات جمعيات النفع العام، وكذلك الشكر موصول لمدير الهيئة العامة لشؤون الإعاقة على تذليل كل الصعاب التي يعاني منها المعاقون بشكل عام والإعاقة البصرية بشكل خاص، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم يا صاحب السمو وأنتم بأتم الصحة والعافية وتنعم الكويت بكم وجعلكم الله ذخرا لنا وللكويت، حفظكم الله وحفظ الكويت من كل شر إنه سميع عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».ثم تم عرض فيلم وثائقي بعنوان (عهد يتجدد).وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.وقد تفضل سموه بالتوقيع على سجل الشرف.هذا، وقد رافق سموه في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.قصيدة الشاعر سيف الخليفانألقى الشاعر سيف لافي الخليفان قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور هذا نصها:«أبدي باسم رب البشر فارض الدينسبحانه اللي عالم سر وجهارمن بعد ذكره يبتدي بالتلاحينوأقول من قلبي بترتيب الأشعارسلام يا رمز الفخر والشريفينيا أميرنا شرفت يا حاكم الدارهلا بسموك عد ورد البساتينمشعل الأحمد سيدي طيب الكاربشهر رمضان وشوفتك تكحل العينبزيارتك كل عام يا نسل الأحرارفي جيتك يا شيخ العيد عيدينيا أبو طلال أنحبك أصغار وأكبارنور ومنار عيون كل الكفيفينوأنت ملاذ اللي عليه الزمن جارأنت الأمل وأنت الفرح للمعاقينشيوخ الصباح اللي لها المجد تذكاريا شيخ يا نسل الرجال العزيزينبقلوبنا حبك سطع مثل الأقمارمشعل الأحمد مسكنك بالشرايينوفي شوفتك عطر النسايم والأزهاريا شيخ في يمناك كف الكريمينمرضي جميع الناس في كل الأعمارأفعالك اللي تنذكر بالدواوينيا شيخ يا نعم المكارم والأذكاراسمك شرف وتاج فوق السلاطينيا شيخ لك في داخل القلب مقدارالله يحفظك مدة أعوام وسنينوينجيك من كل البلاوي والأخطارويحميك من نزل تبارك وياسيناللي حما نبينا داخل الغاروصلوا على من وضح الحق والدينعلى النبي بعداد همال الأمطار»