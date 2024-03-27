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التضامن يلعب على مراكز الترضية بـ ((عربية الطاولة))

3/27/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ودّع التضامن أمس الأول ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة الطاولة المقامة في جدة بعد خسارته أمام الاتحاد السعودي 3-0، فيما سيلعب نادي الفتاة الكويتي مواجهات المركزين الخامس والسادس.
وبهذه النتيجة يلعب التضامن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن للرجال أمام الأهلي السعودي.
وفي منافسات النساء لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فاز نادي الفتاة على نظيره الأعمال الحرة الأبيض السوداني 3-0، وبذلك يصعد ليلعب مواجهات تحديد المركز الخامس والسادس أمام نادي حمادة الأردني بعد فوزه على الجمعية الرياضية النسوية الجزائري 3-1.
وقد شارك في البطولة التي تختتم اليوم الخميس أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 23 ناديا من 9 دول عربية تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.

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