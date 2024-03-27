التضامن يلعب على مراكز الترضية بـ ((عربية الطاولة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) ودّع التضامن أمس الأول ربع نهائي بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة الطاولة المقامة في جدة بعد خسارته أمام الاتحاد السعودي 3-0، فيما سيلعب نادي الفتاة الكويتي مواجهات المركزين الخامس والسادس.
وبهذه النتيجة يلعب التضامن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن للرجال أمام الأهلي السعودي.
وفي منافسات النساء لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فاز نادي الفتاة على نظيره الأعمال الحرة الأبيض السوداني 3-0، وبذلك يصعد ليلعب مواجهات تحديد المركز الخامس والسادس أمام نادي حمادة الأردني بعد فوزه على الجمعية الرياضية النسوية الجزائري 3-1.
وقد شارك في البطولة التي تختتم اليوم الخميس أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 23 ناديا من 9 دول عربية تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
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