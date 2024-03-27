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((يد)) القادسية يثأر من الكويت

3/27/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ثأر فريق «يد» القادسية من الكويت وألحق به الهزيمة الأولى له في دوري هذا العام بنتيجة 32-30 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن مباريات الفريقين المؤجلة من بطولة الدوري العام إثر المشاركات الخارجية لهما، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 5 نقاط متقدما فيها إلى المركز العاشر منقوصا المباريات المؤجلة، فيما بقي «الأبيض» على رصيده السابق 8 نقاط منقوصا المباريات المؤجلة أيضا.
وكان «الأصفر» قد خسر لقب كأس السوبر أمام الكويت بنتيجة 35-40 في انطلاقة الموسم الجاري، لكنه نجح بلقاء أمس الأول في استغلال أخطاء المنافس وتحويلها لصالحه، حيث تمكن مدربه زوران كاستر من قراءة المباراة وإدراج التغييرات اللازمة لحسم القمة المرتقبة مع تألق عبدالعزيز سالمين والمحترفين سيليج كالديروفيتش وفالدان ليبوفينا، فيما لم يكن «الأبيض» سهلا، حيث قدم مستوى جيدا، لكن شابه بعض الأخطاء في الهجوم التي استغلها المنافس بالصورة الصحيحة.
إلى ذلك، تشهد نفس الصالة مباراتين، حيث يلتقي القرين مع اليرموك في الـ 8.30 مساء، تليها مباراة النصر مع السالمية في الـ 10.00 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

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