((يد)) القادسية يثأر من الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ثأر فريق «يد» القادسية من الكويت وألحق به الهزيمة الأولى له في دوري هذا العام بنتيجة 32-30 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن مباريات الفريقين المؤجلة من بطولة الدوري العام إثر المشاركات الخارجية لهما، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 5 نقاط متقدما فيها إلى المركز العاشر منقوصا المباريات المؤجلة، فيما بقي «الأبيض» على رصيده السابق 8 نقاط منقوصا المباريات المؤجلة أيضا.
وكان «الأصفر» قد خسر لقب كأس السوبر أمام الكويت بنتيجة 35-40 في انطلاقة الموسم الجاري، لكنه نجح بلقاء أمس الأول في استغلال أخطاء المنافس وتحويلها لصالحه، حيث تمكن مدربه زوران كاستر من قراءة المباراة وإدراج التغييرات اللازمة لحسم القمة المرتقبة مع تألق عبدالعزيز سالمين والمحترفين سيليج كالديروفيتش وفالدان ليبوفينا، فيما لم يكن «الأبيض» سهلا، حيث قدم مستوى جيدا، لكن شابه بعض الأخطاء في الهجوم التي استغلها المنافس بالصورة الصحيحة.
إلى ذلك، تشهد نفس الصالة مباراتين، حيث يلتقي القرين مع اليرموك في الـ 8.30 مساء، تليها مباراة النصر مع السالمية في الـ 10.00 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.
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