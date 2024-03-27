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فريق ((171)) بطلاً لرمضانية نقابة ((الكويتية))

3/27/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسدل الستار على الدورة الرمضانية الـ 16 لنقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة في خماسيات كرة قدم الصالات أمس الأول بفوز فريق 171 على فريق شعيب علي شعبان 5-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية، وذلك بحضور كوكبة من قيادات شركة الخطوط الجوية الكويتية، والشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو، ومجلس إدارة نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها برئاسة د.أحمد فلاح المهاوش.
وقد فاز مهدي يحيى بجائزة أفضل لاعب في الدورة، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس إلى محمد ريحان، وشهد حفل الختام توزيع العديد من الجوائز على الجماهير التي حضرت المباراة النهائية.
من جانبه، أبدى المهاوش سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورة، قائلا: «لله الحمد حققت الدورة جميع أهدافها، وساهمت في إثراء الحركة الرياضية بكويتنا الحبيبة، ونقدر عاليا الجهود المخلصة لمجلس إدارة النقابة والتي كانت سببا رئيسا للنجاح، وكذلك جهود اللجنة الرياضية المنظمة للدورة برئاسة عبدالله الطوالة لتنفيذ برنامج متكامل شمل العديد من الفقرات المتنوعة على مدار أيام الدورة الثلاثة، آملين أن تكون الدورة الـ 16 لنقابة الكويتية حققت آمال وطموحات وتطلعات الجميع».

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