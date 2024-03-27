فريق ((171)) بطلاً لرمضانية نقابة ((الكويتية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسدل الستار على الدورة الرمضانية الـ 16 لنقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة في خماسيات كرة قدم الصالات أمس الأول بفوز فريق 171 على فريق شعيب علي شعبان 5-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية، وذلك بحضور كوكبة من قيادات شركة الخطوط الجوية الكويتية، والشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو، ومجلس إدارة نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها برئاسة د.أحمد فلاح المهاوش.
وقد فاز مهدي يحيى بجائزة أفضل لاعب في الدورة، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس إلى محمد ريحان، وشهد حفل الختام توزيع العديد من الجوائز على الجماهير التي حضرت المباراة النهائية.
من جانبه، أبدى المهاوش سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورة، قائلا: «لله الحمد حققت الدورة جميع أهدافها، وساهمت في إثراء الحركة الرياضية بكويتنا الحبيبة، ونقدر عاليا الجهود المخلصة لمجلس إدارة النقابة والتي كانت سببا رئيسا للنجاح، وكذلك جهود اللجنة الرياضية المنظمة للدورة برئاسة عبدالله الطوالة لتنفيذ برنامج متكامل شمل العديد من الفقرات المتنوعة على مدار أيام الدورة الثلاثة، آملين أن تكون الدورة الـ 16 لنقابة الكويتية حققت آمال وطموحات وتطلعات الجميع».
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