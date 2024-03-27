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((سلة الأبيض)) يهزم كاظمة ويقترب من نهائي ((السوبرليغ)) الآسيوي

3/27/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على كاظمة 101-87 في أولى مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة (السوبرليغ) لغرب آسيا، عن منطقة الخليج والتي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بجمع الشيخ سعد العبدالله، ليقترب «الأبيض» من التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يحتاج إلى فوز ثان للتأهل بشكل رسمي، وذلك بحسب نظام البطولة.
وقد جاءت القمة الكويتية - الآسيوية بين «الأبيض» و«البرتقالي» متكافئة في أغلب مراحلها، وتمكن كاظمة من الخروج متقدما بفارق 4 نقاط مع نهاية الربع الأول 31-27، لكن الحال لم يستمر في الربع الثاني، حيث تمكن لاعبو الكويت من استعادة زمام المبادرة، ليحسموا النصف الأول لمصلحتهم بفارق نقطة واحدة 51-50، واستمرت المواجهة متكافئة في النصف الثاني أيضا، إذ بقيت النتيجة متقاربة بنهاية الربع الثالث لمعرفة الفريقين بعضهما البعض جيدا، حيث حافظ الكويت على تقدمه ليخرج فائزا بفارق 5 نقاط 76-71، ولم يكن الربع الأخير أفضل حالا من سابقه، ليوسع لاعبو «الأبيض» الفارق إلى 14 نقطة.

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