((سلة الأبيض)) يهزم كاظمة ويقترب من نهائي ((السوبرليغ)) الآسيوي

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على كاظمة 101-87 في أولى مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة (السوبرليغ) لغرب آسيا، عن منطقة الخليج والتي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بجمع الشيخ سعد العبدالله، ليقترب «الأبيض» من التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يحتاج إلى فوز ثان للتأهل بشكل رسمي، وذلك بحسب نظام البطولة.
وقد جاءت القمة الكويتية - الآسيوية بين «الأبيض» و«البرتقالي» متكافئة في أغلب مراحلها، وتمكن كاظمة من الخروج متقدما بفارق 4 نقاط مع نهاية الربع الأول 31-27، لكن الحال لم يستمر في الربع الثاني، حيث تمكن لاعبو الكويت من استعادة زمام المبادرة، ليحسموا النصف الأول لمصلحتهم بفارق نقطة واحدة 51-50، واستمرت المواجهة متكافئة في النصف الثاني أيضا، إذ بقيت النتيجة متقاربة بنهاية الربع الثالث لمعرفة الفريقين بعضهما البعض جيدا، حيث حافظ الكويت على تقدمه ليخرج فائزا بفارق 5 نقاط 76-71، ولم يكن الربع الأخير أفضل حالا من سابقه، ليوسع لاعبو «الأبيض» الفارق إلى 14 نقطة.
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