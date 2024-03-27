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((العميد)) إلى نهائي ((ذهبي الطائرة))

3/27/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تأهل الكويت إلى المباراة النهائية للمربع الذهبي من منافسات الدوري العام للكرة الطائرة بعد فوزه أمس الأول على العربي للمرة الثانية تواليا 3-0 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله، لينتظر «العميد» الفائز من مواجهة القادسية مع كاظمة للتنافس على لقب البطولة، بينما سيلتقي الخاسران على تحديد المركزين الثالث والرابع.
من جانب آخر، فاز الشباب على اليرموك بنتيجة 3-0 في المواجهة التي دارت بينهما أمس على صالة نادي الشباب في إطار منافسات المربع الفضي.
إلى ذلك، تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة الدوري العام للسيدات، والتي تجمع نادي سلوى الصباح بنادي الفتاة، وذلك على صالة اتحاد الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في الـ 9:00 مساء اليوم.

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