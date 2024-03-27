((العميد)) إلى نهائي ((ذهبي الطائرة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تأهل الكويت إلى المباراة النهائية للمربع الذهبي من منافسات الدوري العام للكرة الطائرة بعد فوزه أمس الأول على العربي للمرة الثانية تواليا 3-0 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله، لينتظر «العميد» الفائز من مواجهة القادسية مع كاظمة للتنافس على لقب البطولة، بينما سيلتقي الخاسران على تحديد المركزين الثالث والرابع.
من جانب آخر، فاز الشباب على اليرموك بنتيجة 3-0 في المواجهة التي دارت بينهما أمس على صالة نادي الشباب في إطار منافسات المربع الفضي.
إلى ذلك، تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة الدوري العام للسيدات، والتي تجمع نادي سلوى الصباح بنادي الفتاة، وذلك على صالة اتحاد الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في الـ 9:00 مساء اليوم.
MENAFN27032024000130011022ID1108029248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.