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((الصالات)) في ((تجريبية)) ثانية أمام السعودية اليوم

3/27/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراته التجريبية الثانية مع شقيقه السعودي عند الـ 9.00 مساء اليوم في الدمام، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس آسيا، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في مملكة تايلند، والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
وخسر «الأزرق» المباراة التجريبية الأولى أمام «الأخضر» 4-6 التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء، حيث سجل أهداف منتخبنا كل من: علي ياسر، صالح الفاضل، سلمان البعيجان وعبدالرحمن الطويل.
ولم يظهر «أزرق الصالات» بالمستوى المأمول في الشوط الأول الذي شهد تفوقا سعوديا بنتيجة 4-2 قبل أن يتعادل منتخبنا 4-4 قبل دقيقة من النهاية، إلا أن «الأخضر» السعودي خطف هدفين آخرين أثناء حصول لاعب «الأزرق» بدر المنصور على البطاقة الحمراء.
وغاب عن صفوف منتخبنا في المواجهة الأولى كل من: عبداللطيف العباسي وعمر المنصور لإراحتهما بسبب معاناتهما من إصابتين غير مقلقتين وخوفا من تفاقمهما.

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