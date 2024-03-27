((الصالات)) في ((تجريبية)) ثانية أمام السعودية اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراته التجريبية الثانية مع شقيقه السعودي عند الـ 9.00 مساء اليوم في الدمام، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس آسيا، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في مملكة تايلند، والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
وخسر «الأزرق» المباراة التجريبية الأولى أمام «الأخضر» 4-6 التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء، حيث سجل أهداف منتخبنا كل من: علي ياسر، صالح الفاضل، سلمان البعيجان وعبدالرحمن الطويل.
ولم يظهر «أزرق الصالات» بالمستوى المأمول في الشوط الأول الذي شهد تفوقا سعوديا بنتيجة 4-2 قبل أن يتعادل منتخبنا 4-4 قبل دقيقة من النهاية، إلا أن «الأخضر» السعودي خطف هدفين آخرين أثناء حصول لاعب «الأزرق» بدر المنصور على البطاقة الحمراء.
وغاب عن صفوف منتخبنا في المواجهة الأولى كل من: عبداللطيف العباسي وعمر المنصور لإراحتهما بسبب معاناتهما من إصابتين غير مقلقتين وخوفا من تفاقمهما.
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