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((البرتقالي)) للثأر من القادسية في إياب ((ذهبي الطائرة))

3/27/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراة الإياب للمربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة التي ستجمع القادسية مع كاظمة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم.
وكان «الأصفر» قد فاز أمس الأول على «البرتقالي» 3-0 في مواجهة الذهاب، وفي حال فوز «البرتقالي» اليوم ستقام مباراة فاصلة تجمعهما الجمعة المقبل.
وفي إطار متصل، فاز برقان على التضامن 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة نادي الشباب ضمن منافسات المربع الفضي لبطولة الدوري العام، وبذلك تأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام الجمعة المقبل مع الفائز من لقاء الشباب مع اليرموك، فيما سيواجه الخاسر فريق التضامن الخميس المقبل على تحديد المركزين الثالث والرابع.

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