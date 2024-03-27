((البرتقالي)) للثأر من القادسية في إياب ((ذهبي الطائرة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراة الإياب للمربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة التي ستجمع القادسية مع كاظمة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم.
وكان «الأصفر» قد فاز أمس الأول على «البرتقالي» 3-0 في مواجهة الذهاب، وفي حال فوز «البرتقالي» اليوم ستقام مباراة فاصلة تجمعهما الجمعة المقبل.
وفي إطار متصل، فاز برقان على التضامن 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على صالة نادي الشباب ضمن منافسات المربع الفضي لبطولة الدوري العام، وبذلك تأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام الجمعة المقبل مع الفائز من لقاء الشباب مع اليرموك، فيما سيواجه الخاسر فريق التضامن الخميس المقبل على تحديد المركزين الثالث والرابع.
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