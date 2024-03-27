ميشا: السالمية لم يستفد من فترة التوقف الدولي!

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
أكد مدرب السالمية الكرواتي انتي ميشا، أن فريقه لم يستفد بالشكل المطلوب من فترة التوقف الدولي التي بدأت 14 الجاري، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته، معللا ذلك بغياب أكثر من 8 لاعبين عن تدريبات الفريق لأسباب مختلفة، مما اضطره للاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب لسد النقص.
وقال ميشا لـ «الأنباء»: «حرصت والجهاز الفني المعاون على تحضير الفريق بالشكل الأمثل خلال الأيام الماضية، لكن الغيابات المتعددة حالت دون ذلك، حتى اننا لم نستطع إقامة مباراة ودية مع الشباب كانت مقررة مسبقا»، ومضيفا: «نفتقد فواز عايض، ومهدي دشتي وسانغ بيير للإصابة، وقد لحق بهما الهادي السنوني في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى خماسي المنتخبين الأول والأولمبي، محمد الهويدي، عذبي شهاب، معاذ الاصيمع، فهد العازمي والحارس عبدالرحمن الفضلي، مما أربك حساباتنا، وأثر سلبا على خطة تحضير الفريق لمواجهات الدور الحاسم في الدوري الممتاز».
وأكد ميشا أن مواجهة العربي المقرر لها 30 الجاري ستكون صعبة على «السماوي»، موضحا: «لست سعيدا مع الحالة التكتيكية التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي، ولكن أعول كثيرا على عودة الخماسي الدولي دون إصابة، بالإضافة إلى اللاعبين الجاهزين لمواجهة فريق يتصدر الترتيب العام للدوري حاليا ويعيش أفضل حالاته الفنية والنفسية، وعليه ستكون مواجهته صعبة علينا بدرجة كبيرة، لكن على الرغم من ذلك فإنني أؤمن بقدرات لاعبي السالمية والجهازين الفني والإداري للفريق، ونحن نعمل كفريق واحد متضامن، وسنسعى جميعا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة والخروج فائزين بالمباراة».
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