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ميشا: السالمية لم يستفد من فترة التوقف الدولي!

3/27/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
أكد مدرب السالمية الكرواتي انتي ميشا، أن فريقه لم يستفد بالشكل المطلوب من فترة التوقف الدولي التي بدأت 14 الجاري، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته، معللا ذلك بغياب أكثر من 8 لاعبين عن تدريبات الفريق لأسباب مختلفة، مما اضطره للاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب لسد النقص.
وقال ميشا لـ «الأنباء»: «حرصت والجهاز الفني المعاون على تحضير الفريق بالشكل الأمثل خلال الأيام الماضية، لكن الغيابات المتعددة حالت دون ذلك، حتى اننا لم نستطع إقامة مباراة ودية مع الشباب كانت مقررة مسبقا»، ومضيفا: «نفتقد فواز عايض، ومهدي دشتي وسانغ بيير للإصابة، وقد لحق بهما الهادي السنوني في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى خماسي المنتخبين الأول والأولمبي، محمد الهويدي، عذبي شهاب، معاذ الاصيمع، فهد العازمي والحارس عبدالرحمن الفضلي، مما أربك حساباتنا، وأثر سلبا على خطة تحضير الفريق لمواجهات الدور الحاسم في الدوري الممتاز».

وأكد ميشا أن مواجهة العربي المقرر لها 30 الجاري ستكون صعبة على «السماوي»، موضحا: «لست سعيدا مع الحالة التكتيكية التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي، ولكن أعول كثيرا على عودة الخماسي الدولي دون إصابة، بالإضافة إلى اللاعبين الجاهزين لمواجهة فريق يتصدر الترتيب العام للدوري حاليا ويعيش أفضل حالاته الفنية والنفسية، وعليه ستكون مواجهته صعبة علينا بدرجة كبيرة، لكن على الرغم من ذلك فإنني أؤمن بقدرات لاعبي السالمية والجهازين الفني والإداري للفريق، ونحن نعمل كفريق واحد متضامن، وسنسعى جميعا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة والخروج فائزين بالمباراة».

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