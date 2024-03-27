كاظمة يهزم التضامن.. وتعادل خيطان والساحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تغلب فريق الكرة بنادي كاظمة على التضامن بثلاثية نظيفة في مباراة ودية جمعت الفريقين على ستاد الصداقة والسلام خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
واستغل الفريقان المباراة للدفع بأكبر قدر ممكن من اللاعبين الصاعدين، ومنح الفرصة كذلك للأساسيين للمشاركة في دقائق محددة للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية وحساسية المباريات.
ويفتقد «البرتقالي» في فترة التوقف الحالية لجهود جناحه الأيمن توني سيلفا لالتحاقه بصفوف منتخب بلاده غينيا بيساو، بالإضافة للاعبيه المحليين المنضمين الى صفوف المنتخبين الأول و«الأولمبي»، فيما غاب الحارس عبدالرحمن عجاج عن «العنيد» لالتحاقه بـ «الأولمبي»، بينما تواجد كل محترفيه الأجانب في اللقاء.
وفي مباراة ودية أخرى، تعادل خيطان مع الساحل 2-2 على ستاد ناصر العصيمي.
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