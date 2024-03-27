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كاظمة يهزم التضامن.. وتعادل خيطان والساحل

3/27/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تغلب فريق الكرة بنادي كاظمة على التضامن بثلاثية نظيفة في مباراة ودية جمعت الفريقين على ستاد الصداقة والسلام خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
واستغل الفريقان المباراة للدفع بأكبر قدر ممكن من اللاعبين الصاعدين، ومنح الفرصة كذلك للأساسيين للمشاركة في دقائق محددة للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية وحساسية المباريات.
ويفتقد «البرتقالي» في فترة التوقف الحالية لجهود جناحه الأيمن توني سيلفا لالتحاقه بصفوف منتخب بلاده غينيا بيساو، بالإضافة للاعبيه المحليين المنضمين الى صفوف المنتخبين الأول و«الأولمبي»، فيما غاب الحارس عبدالرحمن عجاج عن «العنيد» لالتحاقه بـ «الأولمبي»، بينما تواجد كل محترفيه الأجانب في اللقاء.
وفي مباراة ودية أخرى، تعادل خيطان مع الساحل 2-2 على ستاد ناصر العصيمي.

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