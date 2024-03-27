العتيقي يشيد بنجاح معسكر ((الأولمبي)) في أبوظبي

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدياختتم منتخبنا الأولمبي تحت 23 عاما معسكره الذي أقيم في أبوظبي تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في قطر الشهر المقبل والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة بجوار أوزبكستان وفيتنام وماليزيا، ومن المتوقع أن يعود اللاعبون إلى أنديتهم مساء اليوم تمهيدا لاستئناف بطولة دوري زين الممتاز.وكان من المقرر أن يلعب «الأولمبي» مباراة ودية مع نظيره البحريني مساء أمس الأول، إلا أن المباراة ألغيت لأسباب خارجة عن إدارة المنتخب.

هذا، وأشاد مدير المنتخب جراح العتيقي ـ في تصريحات بثها تقرير للقناة الثالثة بتلفزيون الكويت ـ بالنتائج الإيجابية للمعسكر، قائلا «اختتمنا المعسكر، وهو الأخير لنا في إطار استعداداتنا لخوض نهائيات كاس آسيا الشهر المقبل بالدوحة، وأعتقد أن المعسكر ناجح بكل المقاييس من حيث الانضباط والتزام اللاعبين بتنفيذ تعليمات الجهازين الفني والإداري»، مضيفا «كجهاز إداري وفني راضون تماما عن نتائج المعسكر بعد ما لمسنا التزاما كبيرا من اللاعبين ورغبة في تحقيق النتائج الجيدة في النهائيات».

من جهته، قال إداري المنتخب محمد الكندري «الغاية من المعسكر كانت وقوف الجهاز الفني على الحالة البدنية للاعبين، خصوصا مع تواجد عدد من الإصابات خلال بطولة الدوري أو مشاركة عدد منهم مع المنتخب الأول، وكان المعسكر فرصة لاختبار كل الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، كما عبر عدد من اللاعبين عن جاهزيتهم لخوض النهائيات لتحقيق طموحاتهم وآمال الجماهير الكويتية في المحفل القاري الكبير».منتخب الشبابمن جهة أخرى، خسر منتخبنا الوطني للشباب مجددا من نظيره العماني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ستاد نادي الشباب بالأحمدي سجله الحسين القاسمي، وكان «الأزرق الواعد» قد خسر اللقاء الأول 1-3.وتأتي المباراتان في إطار معسكر قصير لكلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية وقبلها المشاركة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقررة إقامتها في الإمارات الشهر المقبل.