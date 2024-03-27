العتيقي يشيد بنجاح معسكر ((الأولمبي)) في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
اختتم منتخبنا الأولمبي تحت 23 عاما معسكره الذي أقيم في أبوظبي تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في قطر الشهر المقبل والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة بجوار أوزبكستان وفيتنام وماليزيا، ومن المتوقع أن يعود اللاعبون إلى أنديتهم مساء اليوم تمهيدا لاستئناف بطولة دوري زين الممتاز.
وكان من المقرر أن يلعب «الأولمبي» مباراة ودية مع نظيره البحريني مساء أمس الأول، إلا أن المباراة ألغيت لأسباب خارجة عن إدارة المنتخب.
هذا، وأشاد مدير المنتخب جراح العتيقي ـ في تصريحات بثها تقرير للقناة الثالثة بتلفزيون الكويت ـ بالنتائج الإيجابية للمعسكر، قائلا «اختتمنا المعسكر، وهو الأخير لنا في إطار استعداداتنا لخوض نهائيات كاس آسيا الشهر المقبل بالدوحة، وأعتقد أن المعسكر ناجح بكل المقاييس من حيث الانضباط والتزام اللاعبين بتنفيذ تعليمات الجهازين الفني والإداري»، مضيفا «كجهاز إداري وفني راضون تماما عن نتائج المعسكر بعد ما لمسنا التزاما كبيرا من اللاعبين ورغبة في تحقيق النتائج الجيدة في النهائيات».
من جهته، قال إداري المنتخب محمد الكندري «الغاية من المعسكر كانت وقوف الجهاز الفني على الحالة البدنية للاعبين، خصوصا مع تواجد عدد من الإصابات خلال بطولة الدوري أو مشاركة عدد منهم مع المنتخب الأول، وكان المعسكر فرصة لاختبار كل الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، كما عبر عدد من اللاعبين عن جاهزيتهم لخوض النهائيات لتحقيق طموحاتهم وآمال الجماهير الكويتية في المحفل القاري الكبير».
منتخب الشباب
من جهة أخرى، خسر منتخبنا الوطني للشباب مجددا من نظيره العماني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ستاد نادي الشباب بالأحمدي سجله الحسين القاسمي، وكان «الأزرق الواعد» قد خسر اللقاء الأول 1-3.
وتأتي المباراتان في إطار معسكر قصير لكلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية وقبلها المشاركة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقررة إقامتها في الإمارات الشهر المقبل.
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