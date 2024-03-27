التضامن لربع نهائي ((عربية الطاولة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تأهل التضامن إلى دور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة الطاولة، فيما لم يتأهل للأدوار التالية كل من الفحيحيل ونادي الفتاة.
وشهدت منافسات ختام الأدوار التمهيدية للبطولة المقامة في مدينة جدة لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات فوز التضامن على نظيره الأقصى عطبرة السوداني 3-0، كما فاز الفحيحيل على نظيره السليمانية العراقي 3-1، في حين خسر الفتاة أمام الزمالك المصري 3-2. وبهذه النتيجة صعد التضامن إلى ربع نهائي البطولة ليلاقي الاتحاد السعودي، بينما ودع الفحيحيل المنافسات، في حين سيلعب نادي الفتاة في مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن للسيدات.
وقد شارك في البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 23 ناديا من 9 دول تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
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