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التضامن لربع نهائي ((عربية الطاولة))

3/27/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأهل التضامن إلى دور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة الطاولة، فيما لم يتأهل للأدوار التالية كل من الفحيحيل ونادي الفتاة.
وشهدت منافسات ختام الأدوار التمهيدية للبطولة المقامة في مدينة جدة لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات فوز التضامن على نظيره الأقصى عطبرة السوداني 3-0، كما فاز الفحيحيل على نظيره السليمانية العراقي 3-1، في حين خسر الفتاة أمام الزمالك المصري 3-2. وبهذه النتيجة صعد التضامن إلى ربع نهائي البطولة ليلاقي الاتحاد السعودي، بينما ودع الفحيحيل المنافسات، في حين سيلعب نادي الفتاة في مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن للسيدات.
وقد شارك في البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 23 ناديا من 9 دول تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.

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