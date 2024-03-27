إثارة وندية في ((رمضانية)) نقابة ((الكويتية)) لكرة الصالات

(MENAFN
- Al-Anbaa) شهدت الدورة الرمضانية الـ 16 لخماسيات كرة الصالات لنقابة العاملين بالخطوط الجويــــة الكويتيـــة وشركاتها التابعة المقامــة على صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية منافسات مثيرة وغزارة تهديفية في أغلب مباريات الأدوار التمهيدية والإقصائية للدورة بإجمالي 61 هدفا، إذ تأهل إلى المباراة النهائية فريقا شعيب علي شعبان و(171)، بعد فوز الأول على نظيره «الجانرز» 4-0 والثاني على نظيره «فوزان عجيب» بذات النتيجة.
وقد أشاد أمين سر نقابة «الكويتية» وشركاتها التابعة الطيار عبدالله خالد أحمد بالمستويات المتميزة، والروح الرياضية العالية التي أظهرها لاعبو الفرق المشاركة بالدورة، مضيفا: «منذ اليوم الأول للدورة، وحتى المرحلة الأخيرة من المنافسات الكروية بين الفرق المشاركة لم نشهد إلا التعاون والمحبة من جميع المشاركين، وهذا يدلل على الروح العالية، والخلق القويم لإخواننا اللاعبين، ونقدر عاليا مشاركتهم، متمنين لهم دوام التقدم والنجاح». وأكد أن الدورة في نسختها السادسة عشرة حققت النجاح إداريا وفنيا، بفضل الجهود المخلصة لمجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها برئاسة د.أحمد فلاح المهاوش وجميع اللجان العاملة.
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