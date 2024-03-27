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إثارة وندية في ((رمضانية)) نقابة ((الكويتية)) لكرة الصالات

3/27/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت الدورة الرمضانية الـ 16 لخماسيات كرة الصالات لنقابة العاملين بالخطوط الجويــــة الكويتيـــة وشركاتها التابعة المقامــة على صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية منافسات مثيرة وغزارة تهديفية في أغلب مباريات الأدوار التمهيدية والإقصائية للدورة بإجمالي 61 هدفا، إذ تأهل إلى المباراة النهائية فريقا شعيب علي شعبان و(171)، بعد فوز الأول على نظيره «الجانرز» 4-0 والثاني على نظيره «فوزان عجيب» بذات النتيجة.
وقد أشاد أمين سر نقابة «الكويتية» وشركاتها التابعة الطيار عبدالله خالد أحمد بالمستويات المتميزة، والروح الرياضية العالية التي أظهرها لاعبو الفرق المشاركة بالدورة، مضيفا: «منذ اليوم الأول للدورة، وحتى المرحلة الأخيرة من المنافسات الكروية بين الفرق المشاركة لم نشهد إلا التعاون والمحبة من جميع المشاركين، وهذا يدلل على الروح العالية، والخلق القويم لإخواننا اللاعبين، ونقدر عاليا مشاركتهم، متمنين لهم دوام التقدم والنجاح». وأكد أن الدورة في نسختها السادسة عشرة حققت النجاح إداريا وفنيا، بفضل الجهود المخلصة لمجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها برئاسة د.أحمد فلاح المهاوش وجميع اللجان العاملة.

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