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((يد)) السالمية لعبور النصر.. والقرين يواجه اليرموك

3/27/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
نجح النصر في الفوز على خيطان بنتيجة 34-33 باللقاء الذي دار بينهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن إطار منافسات الجولة الـ 6 من الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 5 نقاط فيما بقي خيطان على رصيده السابق بنقطتين. وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة على القرين 33-25، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 8 نقاط فيما بقي القرين على رصيده السابق بـ 5 نقاط.
في السياق ذاته، تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 7، حيث يلتقي اليرموك برصيد 3 نقاط مع القرين في 8:30 مساء، ويسعى «الجريحان» لتضميد جراحهما، فاليرموك قادم من خسارة أمام العربي والقرين من كاظمة، علما ان الطرفين يقدمان مستويات مميزة إلا أن التشكيلتين تحتاجان إلى الخبرة الميدانية في إدارة المباريات بعد التقدم في النتيجة.
كما يلتقي اليوم السالمية بـ 10 نقاط مع النصر صاحب الـ 5 نقاط في الـ 10:00 مساء، في لقاء يبحث فيه «السماوي» المتصدر عن تعزيز موقفه، خاصة أنه مطارد بشكل مباشر من الكويت حامل اللقب.
إلى ذلك، يلتقي الكويت مع الصليبخات على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية على لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 19 سنة، وذلك في الـ 10:00 مساء اليوم، ويسبق تلك المباراة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي سيجمع كاظمة مع القرين على الصالة نفسها في الـ 8:00 مساء.

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