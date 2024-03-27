((يد)) السالمية لعبور النصر.. والقرين يواجه اليرموك

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
نجح النصر في الفوز على خيطان بنتيجة 34-33 باللقاء الذي دار بينهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن إطار منافسات الجولة الـ 6 من الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 5 نقاط فيما بقي خيطان على رصيده السابق بنقطتين. وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة على القرين 33-25، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 8 نقاط فيما بقي القرين على رصيده السابق بـ 5 نقاط.
في السياق ذاته، تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 7، حيث يلتقي اليرموك برصيد 3 نقاط مع القرين في 8:30 مساء، ويسعى «الجريحان» لتضميد جراحهما، فاليرموك قادم من خسارة أمام العربي والقرين من كاظمة، علما ان الطرفين يقدمان مستويات مميزة إلا أن التشكيلتين تحتاجان إلى الخبرة الميدانية في إدارة المباريات بعد التقدم في النتيجة.
كما يلتقي اليوم السالمية بـ 10 نقاط مع النصر صاحب الـ 5 نقاط في الـ 10:00 مساء، في لقاء يبحث فيه «السماوي» المتصدر عن تعزيز موقفه، خاصة أنه مطارد بشكل مباشر من الكويت حامل اللقب.
إلى ذلك، يلتقي الكويت مع الصليبخات على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية على لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 19 سنة، وذلك في الـ 10:00 مساء اليوم، ويسبق تلك المباراة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي سيجمع كاظمة مع القرين على الصالة نفسها في الـ 8:00 مساء.
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