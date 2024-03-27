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نوال: ((حنين)) نسخة مني.. ووجود العروج في حياتي مهم

3/27/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أكدت «قيثارة الخليج» نوال الكويتية أن ابنتها الوحيدة حنين (13 عاما) هي قلبها وروحها وحياتها، وأوضحت أن ابنتها نشأت وفق أحلامها وخططها لها، وتشعر بأنها أصبحت نسخة عنها، وقالت: بعد مرور عامين على ولادة حنين، كرست نفسي لها، ولم أتركها أبدا، أو أسمح لأحد بالتفاعل معها أو حملها، باستثناء زوجها وأختها، لافتة إلى أن ابنتها شخصية عاطفية للغاية وتتمتع بذكاء عال، بالإضافة إلى أنها تعلمت احترام الناس والحفاظ على أسرار أصدقائها.
وفي نفس السياق، لم تخف نوال أن علاقتها بابنتها مبنية على الصدق والصراحة التامة، وردت على سؤال «ماذا ستفعل لو قالت لها حنين إن هناك من يحبها؟، حيث أوضحت خلال استضافتها في بودكاست «Big Time» أنها دائما تسألها: «قوليلي ماما إذا في أحد حلو في قلبك»، فتجيب ابنتها: «لا يا أمي، أنا بعدني صغيرة».
وكشفت نوال أن علاقتها بزوجها الملحن مشعل العروج جاءت بعد صداقة استمرت 13 عاما، قائلة: «زوجي كان مسؤولا عن عملي وعن ألبوماتي لمدة 13 عاما، كنا أصدقاء، ووجوده في حياتي مهم جدا قبل الزواج وبعده، لأنه مبدع، وساعدني في التقدم بالموسيقى الخليجية وأداء الأغاني، بالإضافة إلى أن ألحانه جميلة، وفجأة جاء النصيب وتزوجنا ولدينا حياة زوجية سعيدة، مؤكدة أنها تعشق الغناء فقط ولا تحب الشهرة لأنها تقيد حريتها».

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