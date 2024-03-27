نوال: ((حنين)) نسخة مني.. ووجود العروج في حياتي مهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أكدت «قيثارة الخليج» نوال الكويتية أن ابنتها الوحيدة حنين (13 عاما) هي قلبها وروحها وحياتها، وأوضحت أن ابنتها نشأت وفق أحلامها وخططها لها، وتشعر بأنها أصبحت نسخة عنها، وقالت: بعد مرور عامين على ولادة حنين، كرست نفسي لها، ولم أتركها أبدا، أو أسمح لأحد بالتفاعل معها أو حملها، باستثناء زوجها وأختها، لافتة إلى أن ابنتها شخصية عاطفية للغاية وتتمتع بذكاء عال، بالإضافة إلى أنها تعلمت احترام الناس والحفاظ على أسرار أصدقائها.
وفي نفس السياق، لم تخف نوال أن علاقتها بابنتها مبنية على الصدق والصراحة التامة، وردت على سؤال «ماذا ستفعل لو قالت لها حنين إن هناك من يحبها؟، حيث أوضحت خلال استضافتها في بودكاست «Big Time» أنها دائما تسألها: «قوليلي ماما إذا في أحد حلو في قلبك»، فتجيب ابنتها: «لا يا أمي، أنا بعدني صغيرة».
وكشفت نوال أن علاقتها بزوجها الملحن مشعل العروج جاءت بعد صداقة استمرت 13 عاما، قائلة: «زوجي كان مسؤولا عن عملي وعن ألبوماتي لمدة 13 عاما، كنا أصدقاء، ووجوده في حياتي مهم جدا قبل الزواج وبعده، لأنه مبدع، وساعدني في التقدم بالموسيقى الخليجية وأداء الأغاني، بالإضافة إلى أن ألحانه جميلة، وفجأة جاء النصيب وتزوجنا ولدينا حياة زوجية سعيدة، مؤكدة أنها تعشق الغناء فقط ولا تحب الشهرة لأنها تقيد حريتها».
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