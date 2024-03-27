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جورج خوري: أتمنى أن أكون دائماً عند ظنّ الجمهور

3/27/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يستعد المطرب السوري جورج إلياس خوري الشهير بـ «جورج خوري» لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة في سورية خصوصا انه من المطربين الذين حققوا شهرة مميزة لدى الجماهير المحببة للطرب والسلطنة لان صوته من الاصوات المميزة في الساحة الغنائية السورية.
جورج خوري ابن «مشتى الحلو» الذي ولد فيها عام 1979، وهي بلدة غارقة في الثقافة والفن، ذات طبيعة خاصة، شكلت قوة وعذوبة صوته حيث أعاد بصوته عددا من الاغاني الطربية الجميلة منها ما قدمه في حفلاته الغنائية والمهرجانات الفنية ومنها ما أعاد تسجيله بصوته مثل «على شط بحر الهوى، قلبي ومفتاحو، مشغول عليك، يا رتني طير» التي تم تسجيلها في ستديو الموسيقي المعروف اياد الريماوي، وهي التي عرفت الجمهور المحب للطرب والسلطنة بجورج خوري الذي قدم لهم في صيف 2018 أغنيته الخاصة الأولى بعنوان «أوعى تعيدا» من ألبومه الأول وهي كلمات مشتركة بينه وبين الشاعر زاهر حدو وتصدى لالحانها بنفسه، وبعد نجاحها أطلق خوري أغنية حملت عنوان «لسه وحشاني» وذلك عبر تطبيق أنغامي أولا، ليعود بعد ذلك ويطــلقها مصورة عبر قناته الخاصة على اليوتيوب.
«لسه وحشاني» اغنية باللهجة المصرية وتحمل الطابع الطربي الرومانسي، وهي من كلمات الشاعر المصري المعروف ابراهيم عبدالفتاح الذي كتب العديد من الأغاني للراحلة وردة الجزائرية والمطرب علي الحجار، وصاغ ألحان الأغنية جورج بنفسه، وتولى توزيعها الموسيقي مأمون شمدين، وتم تسجيلها في استديو «51 نزار بندقجي»، ميكس وماسترينغ هشام بندقجي، أما الفيديو كليب الخاص بالأغنية فقد تم تصويره في الاستديو نفسه، من إخراج ميشيل عيسى ويظهر فيه خوري وهو يضع صوته على الموسيقى، كما يظهر العازفون أثناء تسجيلهم موسيقى الأغنية، بينما تولى الفنان نديم خوري التصوير الفوتوغرافي الخاص بالترويج للأغنية، أما التسويق فقد عهد به لشركة «ميغا ستارز» وكلماتها تقول:
«تسكت الدنيا اذا صوتك نداني
ويبقا كل شيء كل شيء له شكل تاني شكل تاني
وأحس في كل لمسة ايد اغاني وشوق وضحكاية
ولما تبقي عني بعيد تبقي ساكنة جوايا
وأحس في كل لمسة ايد اغاني وشوق وضحكاية
ولما تبقي عني بعيد تبقي ساكنة جوايا
وحتى وانتي في حضني بتبقي
تبقي لسه وحشاني
وحتى وانتي في حضني بتبقي
تبقي لسه وحشاني
حبيبتي تعالي تعالي العطر مبردش بأنفاسي
لسه شذاه على يومي وعلى تيابي
لسه شذاه على يومي وعلى تيابي
مافي غيرك غرام عايش بإحساسي
ولا دقة ايدين غيرك على بابي
وانا والحب في غيابك بلا أصحاب
وأحس في كل لمسة ايد اغاني وشوق وضحكاية ولما تبقي عني بعيد تبقي ساكنة جواي»
يذكر ان المطرب جورج خوري بدأ مسيرته الغنائية بسن مبكرة في المهرجانات المدرسية وانتقل إلى مدينة حلب لممارسة هوايته المحببة فيها منذ عام 1996 ولمدة 3 سنوات لينتقل بعدها إلى دولة الامارات العربية المتحدة والتي عمل بها ايضا لمدة 3 سنوات، وشارك عام 1997 في اول مهرجان نهاية صيف المشتى، كما شارك مع مجموعة من الفنانين في إحياء حفل ختام مهرجان الدلبة مشتى الحلو السادس للثقافة والفنون وحاليا يحضر للمشاركة في عدد من المهرجانات الغنائية التي ستقام في العديد من محافظات سورية، متمنيا ان يكون دائما عند حسن ظن جمهوره الذي يحرص على ان يقدم له الجديد دائما.

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