Wednesday, 27 March 2024 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((نجوم الفن والإعلام)) ينطلق الليلة

3/27/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق الدورة التاسعة من تظاهرة «نجوم الفن والإعلام» الليلة تحت رعاية وبحضور رجل الأعمال حسين النصار، وبالتعاون مع نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية. وقد أصبح الحدث علامة فارقة في إعلامنا الخليجي من خلال التظاهرة الفنية الضخمة، وهو يكرم نجوم شهر رمضان من خلال مشاركاتهم المختلفة عبر المحطات الفضائية.
وقال راعي الحفل حسين النصار: يسعدنا أن نشارك نجومنا فرحة نجاحاتهم بأعمالهم التي قدموها في هذا الشهر، بل نشد عليهم ونحفزهم لتقديم المزيد من الأعمال الرمضانية التي تحمل قيمة فنية يستمتع فيها المشاهدين، فهم القوة الناعمة لتقديم كل ما هو جميل وراق.
من جانب آخر، كشفت لجنة الترشيح عن أبرز الأسماء التي سيتم تكريمهم هذا المساء منها النجم غازي حسين، الكاتب مشاري العميري، زهرة عرفات، حسين المنصور، باسم عبدالأمير، فتات سلطان، عبدالله الطليحي، بركات الوقيان، عبدالرحمن العقل، غادة رزوقي، حصة اللوغاني، مرام، سمير الدهان، علي دشتي وغيرهم. ويشارك في التكريم رئيس النقابة الفنانين والإعلاميين د.نبيل الفليكاوي، ورئيس لجان الترشيح د.سليمان العسعوسي، بينما يشارك في تقديم الحفل المذيعان علي الخالدي من قناة الشرقية وعبدالعزيز درويش.
يذكر أنه تم اختيار شخصية النسخة التاسعة لهذا العام، وهو المنتج والمخرج والفنان مناف عبدال، وذلك لتميزه هذا الموسم من خلال ثلاثة أعمال درامية «يس عبدالملك، ملفات منسية، خطوط المعازيب».

MENAFN27032024000130011022ID1108029237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث