((نجوم الفن والإعلام)) ينطلق الليلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تنطلق الدورة التاسعة من تظاهرة «نجوم الفن والإعلام» الليلة تحت رعاية وبحضور رجل الأعمال حسين النصار، وبالتعاون مع نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية. وقد أصبح الحدث علامة فارقة في إعلامنا الخليجي من خلال التظاهرة الفنية الضخمة، وهو يكرم نجوم شهر رمضان من خلال مشاركاتهم المختلفة عبر المحطات الفضائية.
وقال راعي الحفل حسين النصار: يسعدنا أن نشارك نجومنا فرحة نجاحاتهم بأعمالهم التي قدموها في هذا الشهر، بل نشد عليهم ونحفزهم لتقديم المزيد من الأعمال الرمضانية التي تحمل قيمة فنية يستمتع فيها المشاهدين، فهم القوة الناعمة لتقديم كل ما هو جميل وراق.
من جانب آخر، كشفت لجنة الترشيح عن أبرز الأسماء التي سيتم تكريمهم هذا المساء منها النجم غازي حسين، الكاتب مشاري العميري، زهرة عرفات، حسين المنصور، باسم عبدالأمير، فتات سلطان، عبدالله الطليحي، بركات الوقيان، عبدالرحمن العقل، غادة رزوقي، حصة اللوغاني، مرام، سمير الدهان، علي دشتي وغيرهم. ويشارك في التكريم رئيس النقابة الفنانين والإعلاميين د.نبيل الفليكاوي، ورئيس لجان الترشيح د.سليمان العسعوسي، بينما يشارك في تقديم الحفل المذيعان علي الخالدي من قناة الشرقية وعبدالعزيز درويش.
يذكر أنه تم اختيار شخصية النسخة التاسعة لهذا العام، وهو المنتج والمخرج والفنان مناف عبدال، وذلك لتميزه هذا الموسم من خلال ثلاثة أعمال درامية «يس عبدالملك، ملفات منسية، خطوط المعازيب».
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