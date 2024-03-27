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((تاج)) مسلسل من الطراز الرفيع

3/27/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نيفين أبولافي
شهد الموسم الرمضاني حالة من النشاط كبيرة على مستوى الإنتاج في مختلف أنحاء الوطن العربي، وحققت الدراما السورية حضورا لافتا من بين الأعمال التي جذبت الجمهور وسط هذا الزخم من المسلسلات.
تواجد الفنان تيم حسن في عدة أعمال مميزة خلال السنوات الأخيرة بدءا من شخصية «جبل» في مسلسل «الهيبة» حتى «ذئب العاصي» في «الزند» وصولا إلى«تاج» هذا العام، والذي اتخذ مسارا مقاربا لما طرح في «الزند» فيما يتعلق بمواجهة المحتل لكن لكل منهما حكايته الخاصة.
تتلخص قصة مسلسل «تاج» حول هذا الشاب الذي ينشأ في بيئة شعبية إلا انه يحمل الكثير في نفسه من معاني حب الوطن والتضحية لأجله، وهو ملاكم مميز يجد نفسه وسط الأحداث التي تدور في اربعينيات القرن الماضي في صراع ومواجهة مع المستعمر الفرنسي مع مجموعة من اصدقائه.
تتوالى الأحداث في العمل ويتصاعد الصراع والمواجهة بعد تنفيذ عدة عمليات ضد المحتل ليجد نفسه امام تحد كبير ما بين الولاء والتضحية والخروج من دائرة الاتهامات ليقع في دائرة صراع أخرى ما بين المصالح الغربية بسبب عميلة أجنبية، لتتجدد معها الحكايات وتتشابك خيوط الأحداث والشخصيات.
حالة حب يعيشها تاج مع نوران تلك الفتاة التي ينجب منها ابنتهما الوحيدة إلا أن الاختلاف بينهما يوصلهما إلى الانفصال على الرغم من مشاعر الحب، فتتزوج نوران من رياض ذلك الشخص الذي تربطه مصالح وعلاقات كثيرة بالمحتل الفرنسي إلا أنها تحاول بعد فترة من الزمن الطلاق منه رغم رفض والدها.
«تاج» في هذا العمل هي شخصية مركبة من حيث طبيعة المشاعر والأفعال، فعلى الرغم من وطنيته وولائه للوطن، إلا أنه شخصية ليست كاملة النقاء كونه مندفعا، حيث نجده بسبب بعض الضغوط لاعبا للقمار وفي حالة غير مستقرة مليئة بالمتناقضات. وقد أدى تيم حسن الشخصية بامتياز، وفي ظهور مختلف تماما عن شخصياته في أعماله السابقة من حيث نمط الشخصية وتعبير الوجه وردود الأفعال. ولا يمكننا إغفال دور الفنان بسام كوسا الواضح في العمل كشخصية رئيسية محركة للأحداث، والذي يقوم بدور رياض، والحضور اللافت للفنانة فايا يونان التي تقوم بدور نوران.
أحداث العمل مشوقة وجاذبة للجمهور، إلا انها تتباطأ أحيانا لتجعل رتم الأحداث بطيئا لحين ظهور حدث جديد لينتشل العمل من الرتابة في بعض الحلقات إلا ان الحكاية بشكل عام جميلة.
استطاع الكاتب عمر ابوسعدة خلق حالة من الصراع في مفارقة درامية جيدة كونت شبكة من العلاقات ثارت بينها الأحداث وأوجدت قصصا لا تتوقف ما بين النضال والحرب والحب.
اختار المخرج سامر البرقاوي موقع الحدث تزامنا مع الزمان، كان موفقا، حيث استطاع المخرج أن يقدم لنا مشاهد من دمشق القديمة بكل تفاصيلها التراثية ومن بعض الأماكن الحقيقية التي مازالت موجودة، وقد استحضر المخرج صورا ومشاهد قديمة جميلة أضافت للعمل واستطاع تحريك الشخصيات ورسم حالة من الانفعالات والملامح برؤية إخراجية أكدت على المتناقضات في النفس البشرية كتلك التي يملكها «تاج» ما بين الصلاح والتهور والحب والإيمان بالقضايا المصيرية.

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