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اتحاد عمان والأرثوذكسي يتجاذبان لقب سلة الناشئين اليوم

3/27/2024 2:35:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – فريقا الأرثوذكسي واتحاد عمان على موعد مع التتويج بلقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بصالة "إميل وماري حداد" في منطقة عبدون، ضمن المباراة الخامسة والأخيرة من سلسلة الدور النهائي.
وستتولى "الغد" بث المباراة النهائية على اللقب عبر منصتها الرقمية على "فيسبوك"، بتعليق الزميلين محمد ملص وزيد ساحوري.
وتبادل الفريقان الفوز في المباريات الأربع الماضية، حيث فاز الأرثوذكسي في المباراة الأولى (90-75)، ليعادل اتحاد عمان السلسلة بفوزه في اللقاء الثاني (70-56)، ثم عاد ليتقدم بفوزه في اللقاء الثالث (72-67)، قبل أن يحقق الأرثوذكسي التعادل مجددا ويفرض لقاءا فاصلا على اللقب بفوزه (80-68). علما بأن سلسلة الدور النهائي تقام من خمس مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات.
وقدم الفريقان دلائل قوية على امتلاكهما الأوراق اللازمة لحسم السلسلة والتتويج باللقب، حال حفاظهما على التركيز الذهني واللعب بجماعية، ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة حول هوية البطل، في ظل سعي "نسور عبدون" إلى الحفاظ على اللقب، ووسط تطلعات اتحاد عمان بالعودة إلى منصة التتويج بطلا، بعدما غاب عنها في الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يسند الجهاز الفني للأرثوذكسي مهمة صناعة اللعب وتدوير الكرة إلى الأجنبي برينين كاسترو، الذي سجل 19 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و8 تمريرات حاسمة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 27 في المباراة الأخيرة، مع تواجد تامر عنكي وباسل فرج حول القوس، إلى جانب تولي الطيب قاسم، الذي سجل 14 نقطة و27 متابعة "الدبل دبل" و3 تمريرات وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 33، مسؤولية تأمين منطقة العمق بالتناوب مع فارس سماوي.
ويحظى مدرب الأرثوذكسي يوسف الفقس، بمرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين؛ ليث ساحلية ومحمد الأوسطه وسند ماضي ومحمود ذياب ومحمد أبو غوش وكرم فرج وعبدالله ادعيس، وسيكونون حاضرين للمشاركة طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية.
في المقابل، يأمل مدرب اتحاد عمان محمد ادعيس، أن يكون لاعبوه في "الفورمة" للتتويج، حيث من المتوقع أن يجدد اعتماده على قدرات معتز صويص في تدوير الكرة مع "ماكينة التسجيل"، عبدالمجيد شديفات وحمزة شعبان، والأخير سجل 16 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات حاسمة و4 ستيل بفاعلية 12 في المباراة الأخيرة، إلى جانب تواجد سند غزال وعمرو العموري تحت السلتين.
وسيكون اتحاد عمان مطالبا بتطبيق مبدأ المداورة ومنح لاعبي "دكة البدلاء" أدوار لعب أكبر خلال اللقاء، لتخفيف عوامل الضغط والإرهاق البدني عن الأساسيين، إلى جانب تجنب وقوع أبرز نجومه في الأخطاء المبكرة، والتي تضم اللاعبين، راشد الشامي وغازي عليان وظافر كيالي ويزن أبو غوش ومحمد خريسات، فيما يستمر غياب محمد آدم للإصابة.
وعلى مستوى الإحصائيات الجماعية التي شهدتها المباراة الماضية بين الفريقين، سجل اتحاد عمان 19 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 9 نقاط للأرثوذكسي، الذي سجل لاعبوه 16 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 14 نقطة لاتحاد عمان، و24 نقطة من الفاست بريك مقابل 16 نقطة لاتحاد عمان، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الأرثوذكسي بتسجيلها 32 نقطة مقابل 8 نقاط لاتحاد عمان.

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