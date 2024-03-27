قمة منتظرة بين الفيصلي والوحدات.. والحسين يستقبل معان



وتستمر الجولة من الخميس وتنتهي يوم الأحد، حيث تبدأ المباريات كافة عند الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت عمان.



مغير السرحان وشباب العقبة

يستقبل مغير السرحان، الخميس، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء نظيره شباب العقبة.



ويحتاج مغير السرحان الذي خسر في الجولة الماضية أمام الوحدات (1-2)، إلى تعزيز رصيده النقطي، حيث جمع 14 نقطة خلال 14 مباراة حتى الآن.



في المقابل فإن شباب العقبة الذي تعادل في الجولة الماضية أمام الجليل دون أهداف، يمتلك رصيدا مطمئنا نوعا ما، حيث يحاول تعزيزه وتخطي حاجز الـ19 نقطة.



السلط وسحاب

يحل سحاب يوم الجمعة ضيفا على السلط، ويحاول جاهدا أن يخرج من عنق الزجاجة ويتخلص من المركز الأخير الذي يحتله، لأن مواصلة فقدان النقاط سيقربه أكثر من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



فريق السلط المنتشي بالفوز على شباب الأردن خلال الجولة الماضية، سيحاول استغلال الحالة المعنوية للاعبيه وعاملي الأرض والجمهور لإضافة مزيد من النقاط لرصيده ستنفعه في نهاية البطولة.



شباب الأردن والرمثا

التقارب النقطي عنوان مواجهة شباب الأردن والرمثا التي تقام يوم السبت على ستاد عمان الدولي.



الرمثا يتقدم بفارق 3 نقاط عن شباب الأردن، ويرغب في الابتعاد أكثر والاستمرار في المربع الذهبي وتكرار فوزه ذهابا بثلاثية.



شباب الأردن لن يقبل أن تستمر خسائره، ويريد من هذه المباراة أن يضرب عصفورين بحجر واحد أولها رد الدين لخسارته ذهابا مع الرمثا وتعويض فقدانه كامل النقاط في الجولة الماضية أمام السلط.



الحسين ومعان

يرغب الحسين إربد وهو يستقبل معان على ستاد الحسن يوم السبت، أن يواصل انتصاراته للاقتراب أكثر من تحقيق حلمه وزيادة الضغط على الفيصلي والوحدات قبل مواجهتهما الأحد.



ويمتلك الحسين قوة في خطوط اللعب كافة ويتمتع بحالة معنوية كبيرة.



بدوره يعيش معان حالة من عدم الاستقرار بعد تغيير الجهاز الفني واستقطاب عامر عقل للإشراف الفني على الفريق، الذي يحاول التقدم أكثر على سلم ترتيب الفرق، والظهور بمظهر لائق بعد الخسارة بخماسية أمام الفيصلي في الجولة الماضية.



الجليل والأهلي

يتقدم الأهلي بفارق نقطة فقط عن الجليل قبل المواجهة التي تجمع الفريقين يوم الأحد على ستاد الحسن.



هذا التقارب النقطي سيجعل الحذر حاضرا في هذه المباراة، خاصة أن الفريقين لا يبتعدان بفارق نقطي كبير، عن صاحب المركز الأخير.



الجليل الذي حصل على نقطة من شباب العقبة في الجولة الماضية، يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور، والأهلي المنتشي بانتصار مهم على سحاب سيبذل كل ما بوسعه لمواصلة نتائجه الإيجابية.



الفيصلي والوحدات

هي القمة التي ينتظرها الجميع على أحر من الجمر، ويستقبلها ستاد عمان يوم الأحد في ختام هذه الجولة.



الفيصلي تحسنت نتائجه خلال مرحلة الإياب بصورة ملفتة (33 نقطة في المركز الثاني)، والوحدات عانى من سوء النتائج وتقلب المدربين (31 نقطة في المركز الثالث).



المواجهة لا تخضع لمنطق أبدا، وفيها يعلم الفريقان أن الخطأ ممنوع ولا يمكن قبوله من الجماهير، التي تعرف أن خسارة أحدهما ستبعده بشكل كبير عن البقاء مطاردا للحسين إربد المتصدر (40 نقطة).



الفريقان يمتلكان أسماء قادرة على الحسم، ويتمتعان بمعنوية عالية بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية، الفيصلي على حساب معان، والوحدات الذي تجاوز مغير السرحان.