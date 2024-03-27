دخلوا الجامع وهم مخمورون.. انتقادات تطال أولاد بديعة

وعبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، شاركت رشا شربتجي كواليس المشهد، عبر مقطع فيديو وقد ظهرت به مع أبطال العمل، وأرفقت قائلة: "هاد اليوم تعبنا فيه كتير وأخد التصوير معنا وقت طويل".



وأوضحت شربتجي أنّ هذا النوع من المشاهد يُخيفها، لأنه ليس من السهل إيصاله للجمهور، وقالت: "كنت خائفة جداً من النتيجة، على الرغم من بذلي قصارى جهدي لتنفيذه بمشاعر عالية".



ولفتت شربتجي إلى أنها شعرت بالسعادة بعد سماعها الأصداء الإيجابية للمشهد، قائلة: "نسينا كل تعبنا بعد ما سمعنا الأصداء الحلوة".



وبينت المخرجة السورية أن هذه الحلقة كانت ختام ظهور الممثل السوري "تيسر إدريس" في العمل، والذي قدّم فيه شخصية "أبو الوفا".



وأشادت رشا بالأداء الذي قدمه "إدريس" في أولى تجاربها معه، كما وجهت الشكر لجميع المشاركين في تلك الحلقة لتظهر بشكلها الأخير.



في الوقت الذي تعد المسلسلات التي يكتبها كل من الثنائي علي وجيه ويامن الحجلي من أبرز الأعمال التي تقدم وجهة نظر النظام السوري في أحداث الثورة السورية، وفق رؤية أجهزة الأمن السورية مع هامش من الانتقادات والفساد الذي تعيشه سوريا.



وعرض في الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ولاد بديعة" مشاهد من إحياء المولد النبوي في أحد جوامع العاصمة السورية دمشق، حيث اجتمع الجميع فيه سواء الأخوة أبناء "عارف الدباغ"، مع جيران "سكر (سلافة معمار)" وبعض من تجار "سوق الدباغين".



ونالت الحلقة حصتها من الانتقادات بسبب السلوكيات التي تخللت إحياء المولد، ففي إحدى اللقطات دُعي "أبو الوفا" للإنشاد، وبادر الجميع بالتصفيق الحار له من قبل الحاضرين، وهو ما انتقده البعض بحجة أنه غير جائز.



كما انتقد عدد من المشاهدين حضور كل من "فراس إبراهيم ووضاح حلوم" في ذلك المشهد ودخولهما إلى المسجد على الرغم من تناولهما قبل ذلك للمسكرات (الخمور)، ومعرفة شيخ الجامع بذلك دون أن يخرجهما من "بيت الله".

مسلسل "ولاد بديعة"

المسلسل مكون من ثلاثين حلقة، وهو من إخراج "رشا شربتجي"، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، ومن إنتاج شركة "بينتالنس".



وينطلق العمل -بحسب القائمين عليه- بحكاية اجتماعية ملحمية شعبية معاصرة تمتد في الحاضر بشكل رئيسي ولها جذور تعود للماضي من خلال قصص لمجموعة شخصيات تتصارع فيما بينها عن الحب والذنب وادعاء الفضيلة مع أجواء درامية ذات بعد عميق لا تخلو من المتعة والجرأة.





في المقابل، يقدم المسلسل المجتمع السوري على شكل قالب خالٍ من الأخلاق والقيم ومرتع للجريمة والفجور والفساد حتى بين الإخوة، مع تقديم صورة افتراضية للتدين وشكل المجتمع الذي يرده النظام السوري.



ويشارك في المسلسل إلى جانب أبطاله كل من: "ديمة الجندي، محمد حداقي، لين غرة، لينا حوارنة، وسام رضا، هافال حمدي، غزوان الصفدي، عدنان أبو الشامات، ولاء عزام، مصطفى مصطفى، تيسير إدريس". -سوريا تي في

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