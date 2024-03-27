ميتا تسعى لإلغاء الحظر الشامل على كلمة شهيد بالعربية



وقال المجلس، الذي تموله ميتا، لكنه يعمل بشكل مستقل، إن شركة التواصلالاجتماعي العملاقة ينبغي أن تزيل المنشورات، التي تحتوي على كلمة "شهيد"فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف، أو إذا كانت تنتهك بشكلمنفصل قواعد ميتا الأخرى.



ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذييتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركةميتا نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبةللفلسطينيين، وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.



وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة (حماس) في أكتوبر.

واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين علىفيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاصفي غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.



وخلص مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريرها، الثلاثاء،إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة،وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.



وقالت هيلي ثورنينغ شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان"كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلةتشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسنالسلامة على الإطلاق".



وتزيل ميتا في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارةإلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، التي تشمل أعضاءالجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوقالعرق الأبيض.



ووفقا للتقرير، تقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحا لتلك الكيانات التي تحظرها.





وقال المجلس إن ميتا طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعدالبدء في إعادة تقييم السياسة في عام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافقفي الآراء داخليا. وكشفت في طلبها أن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالةمحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.



وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوما.