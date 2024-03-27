في يومه العالمي.. السل أكثر الأمراض فتكاً في العالم

MENAFN - Alghad Newspaper)يحتفل العالم في 24 آذار/مارس من كل عام باليوم العالمي لمرض السل، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمشكلة مرض السل وحشد الجهود للقضاء على الوباء العالمي لهذا المرض.



تم اختيار هذا اليوم من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة (IUATLD) في عام 1982.



ويرجع اختيار تاريخ 24 آذار/مارس إلى حقيقة أنه في مثل هذا اليوم من عام 1882، اكتشف الدكتور روبرت كوخ البكتيريا المسبّبة لمرض السل. هو ما مهّد الطريق أمام تشخيص هذا المرض وعلاجه.



ومنذ عام 1998، يحظى هذا الحدث بدعم رسمي من الأمم المتحدة.



وفي كل عام، تحدّد منظمة الصحة العالمية موضوع اليوم العالمي للسل. وفي عام 2024، كما في العام الماضي، سيقام هذا العام تحت شعار: "نعم! يمكننا القضاء على السل!".



لا يزال السل أحد أكثر الأمراض فتكاً في العالم، وقد حدثت زيادة مقلقة في عدد حالات السل المقاوم للأدوية في السنوات الأخيرة.



ويعد اليوم العالمي للسل مناسبة لتحفيز العمل واتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على المرض.



وتدعو الأمم المتحدة إلى الاستثمار اللازم في مكافحة السل، وتنفيذ أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، واعتماد أساليب مبتكرة والمشاركة الفعّالة مع منظمات المجتمع المدني.



مرض مزمن

والسل هو مرض معدٍ مزمن تسبّبه المتفطرة السلية. واعتماداً على الآفة، يتركّز مرض السل في الجهاز التنفسي.



يدخل السل بكتيريا المتفطرة السلية إلى الجسم من خلال الجهاز التنفسي العلوي، وأحياناً من خلال الغشاء المخاطي والجلد التالف. وأكثر أنواع السل شيوعاً هو السل في الرئتين والعقد اللمفاوية داخل الصدر والقصبات الهوائية وغشاء الجنب.



والمصدر الرئيسي للعامل المسبّب للمرض هو الشخص المصاب بالشكل العضوي (الرئوي) للسل الذي يطلق المتفطرات من الجهاز التنفّسي عند السعال أو العطس أو الكلام. يكفي استنشاق كمية صغيرة فقط من هذه البكتيريا لإحداث العدوى.



وتحدث العدوى أحياناً من خلال الأدوات المنزلية، ونادراً ما تحدث العدوى من خلال الطعام، وبشكلٍ أكثر تحديداً منتجات الألبان واللحوم من الحيوانات المصابة بالسل. تعيش بكتيريا السل في الثلج وفي الأرض، فهي لا تخاف من الكحول أو الأحماض.



وتساهم التغذية غير الكافية وتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسوء ظروف العمل والمعيشة وبعض الأمراض المزمنة (داء السكري وأمراض الدم وفيروس نقص المناعة البشرية) في تطوّر مرض السل.



وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1920، أسس ممثلو 31 دولة الاتحاد الدولي لمكافحة السل (المعروف الآن باسم الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة). -الميادين نت

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