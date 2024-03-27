ممارسات بسيطة لحماية كليتيك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مع التقدم في العمر، يزداد خطر التعرض لمرض الكلىالمزمن (CKD) (الفشل الكلوي المزمن)، لذلك من الضروري الانتباه لما قديتعرض له هذا العضو الهام في الجسم، واتباع الطرق الصحية لحمايته.
ويعاني العديد من الأشخاص من مرض الكلى المزمن (CKD)، وهو حالة لاتستطيع فيها الكلى تصفية الدم بشكل فعال، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابةبأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشكلات الصحية، وحتى الوفاة.
وتقول "مايو كلينك" إنها حالة تنطوي على التوقف التدريجي لوظائف الكلى.إذ ترشّح الكلى المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم يمكن التخلص منها فيالبول. وقد يسبب مرض الكلى المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة منالسوائل والمخلفات في الجسم.
وقد تظهر على المرء في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن القليل منمؤشرات المرض أو الأعراض. وربما لا يدرك إصابته بمرض في الكلى إلا بعد تطورالحالة.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن عكس تلف الكلى ، يمكن من خلال اتباع بعضالخطوات وإجراء تعديلات على أسلوب الحياة مراقبة مرض الكلى المزمن وتقليلالخطر، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وينصح التقرير بالحفاظ على نظام غذائي منخفض الملح والسكر، وغنيبالأطعمة غير المصنعة مثل الفواكه والخضراوات والبيض والأسماك والمكسرات،كما أن الحفاظ على وزن صحي يقلل من العمل الذي يتعين على كليتيك القيام به.
ويساعد تجنب الكحول والإقلاع عن التدخين أيضا في السيطرة على المرض.
يعد مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من عواملالخطر المعروفة لأمراض الكلى، وهنا يأتي دور التمرينات الرياضية للمساعدةفي السيطرة على مرض السكري والتحكم في ضغط الدم، مما يمكن أن يساعد فيحماية صحة الكلى.
ويمكن أن يؤثر الجفاف على وظائف الكلى، لذا من الضروري الحفاظ على كميةالسوائل الضرورية للجسم، إذ يساعد الترطيب بانتظام طوال اليوم على دعموظائف الجسم الصحية.
ومرض الكلى المزمن غالبا ما يكون بدون أعراض، فغالبا لا يتم تشخيصه،لذلك من الضروري إجراء اختبارات الدم مرة واحدة على الأقل سنويا إذا كانعمرك أكبر من 60 عاما، أو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري.
ويمكن لاختبار الدم الروتيني قياس مستويات الكرياتينين لتحديد مدى كفاءة عمل الكليتين.
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