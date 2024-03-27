ممارسات بسيطة لحماية كليتيك



ويعاني العديد من الأشخاص من مرض الكلى المزمن (CKD)، وهو حالة لاتستطيع فيها الكلى تصفية الدم بشكل فعال، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابةبأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشكلات الصحية، وحتى الوفاة.



وتقول "مايو كلينك" إنها حالة تنطوي على التوقف التدريجي لوظائف الكلى.إذ ترشّح الكلى المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم يمكن التخلص منها فيالبول. وقد يسبب مرض الكلى المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة منالسوائل والمخلفات في الجسم.



وقد تظهر على المرء في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن القليل منمؤشرات المرض أو الأعراض. وربما لا يدرك إصابته بمرض في الكلى إلا بعد تطورالحالة.



وعلى الرغم من أنه لا يمكن عكس تلف الكلى ، يمكن من خلال اتباع بعضالخطوات وإجراء تعديلات على أسلوب الحياة مراقبة مرض الكلى المزمن وتقليلالخطر، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.



وينصح التقرير بالحفاظ على نظام غذائي منخفض الملح والسكر، وغنيبالأطعمة غير المصنعة مثل الفواكه والخضراوات والبيض والأسماك والمكسرات،كما أن الحفاظ على وزن صحي يقلل من العمل الذي يتعين على كليتيك القيام به.

ويساعد تجنب الكحول والإقلاع عن التدخين أيضا في السيطرة على المرض.

يعد مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من عواملالخطر المعروفة لأمراض الكلى، وهنا يأتي دور التمرينات الرياضية للمساعدةفي السيطرة على مرض السكري والتحكم في ضغط الدم، مما يمكن أن يساعد فيحماية صحة الكلى.



ويمكن أن يؤثر الجفاف على وظائف الكلى، لذا من الضروري الحفاظ على كميةالسوائل الضرورية للجسم، إذ يساعد الترطيب بانتظام طوال اليوم على دعموظائف الجسم الصحية.



ومرض الكلى المزمن غالبا ما يكون بدون أعراض، فغالبا لا يتم تشخيصه،لذلك من الضروري إجراء اختبارات الدم مرة واحدة على الأقل سنويا إذا كانعمرك أكبر من 60 عاما، أو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري.



ويمكن لاختبار الدم الروتيني قياس مستويات الكرياتينين لتحديد مدى كفاءة عمل الكليتين.