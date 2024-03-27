ترمش عينيك باستمرار؟ هذه الأمراض قد تكون السبب

MENAFN - Alghad Newspaper)وقلما يعرف البعض أن رمش العين بشكل مفرط قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Doctissimo".



أمراض تجعل العين ترمش باستمرار

1- جفاف العين

عندما تصاب إحدى العينين بالجفاف، يزداد معدل الرمش، لتحفيز الغدد الدمغية على إنتاج المزيد من الدموع اللازمة لترطيبها. وتعتبر متلازمة سجوجرن من أسباب التعرض لمتلازمة العين الجافة.



2- القلق

رمش العين باستمرار قد يكون له دلالة نفسية، لأن هذه المشكلة كثيرًا ما تحدث للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق، استجابة لشعورهم بالتوتر ومحاولة إخفائه.



3- حساسية العين

إذا تعرض مريض حساسية العين لإحدى المواد المثيرة للتحسس، مثل الدخان أو الغبار أو حبوب اللقاح، يزداد عدد مرات الرمش لديه، في محاولة لتنظيف القرنية من آثارها.



4- التشنجات العصبية

تسبب التشنجات العصبية اللاإرادية حركات غير مرغوبة في الجفون، مثل زيادة وتيرة رمش العين.



5- إجهاد العين

قضاء ساعات طويلة أمام ألواح الإلكترونية، مثل الكومبيوتر والهاتف المحمول، يعرض العين للإصابة بالإجهاد، مما يؤدي إلى الرمش باستمرار.

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