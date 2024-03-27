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ترمش عينيك باستمرار؟ هذه الأمراض قد تكون السبب

3/27/2024 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رمش العين عبارة عن حركة تلقائية يقوم بها الجسم، للحفاظ على ترطيب العينين وتنظيف سطح القرنية من الأتربة، وعادةً ما تحدث حوالي 15 مرة في الدقيقة على مدار اليوم.
وقلما يعرف البعض أن رمش العين بشكل مفرط قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Doctissimo".


أمراض تجعل العين ترمش باستمرار
1- جفاف العين
 عندما تصاب إحدى العينين بالجفاف، يزداد معدل الرمش، لتحفيز الغدد الدمغية على إنتاج المزيد من الدموع اللازمة لترطيبها. وتعتبر متلازمة سجوجرن من أسباب التعرض لمتلازمة العين الجافة.


2- القلق
 رمش العين باستمرار قد يكون له دلالة نفسية، لأن هذه المشكلة كثيرًا ما تحدث للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق، استجابة لشعورهم بالتوتر ومحاولة إخفائه.


3- حساسية العين
 إذا تعرض مريض حساسية العين لإحدى المواد المثيرة للتحسس، مثل الدخان أو الغبار أو حبوب اللقاح، يزداد عدد مرات الرمش لديه، في محاولة لتنظيف القرنية من آثارها.


4- التشنجات العصبية
 تسبب التشنجات العصبية اللاإرادية حركات غير مرغوبة في الجفون، مثل زيادة وتيرة رمش العين.


5- إجهاد العين
 قضاء ساعات طويلة أمام ألواح الإلكترونية، مثل الكومبيوتر والهاتف المحمول، يعرض العين للإصابة بالإجهاد، مما يؤدي إلى الرمش باستمرار.

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