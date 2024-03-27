تحذير: بعض منتجات العناية بالشعر تزيد خطر الفشل الكلوي



فقد نُقلت شابة تبلغ من العمر 26 عاماً إلى المستشفى بعد خضوعها لعلاج تنعيم الشعر. ونُشرت هذه الحالة النادرة من قبل أطباء الكلى في مجلة The New England Journal of Medicine.



تلقت الشابة علاج تنعيم الشعر ثلاث مرات، في عام 2020 و 2021 و 2022. وعانت في كل مرة، من أعراض مختلفة مثل الغثيان، القيء، الإسهال، آلام في الظهر... عندما ذهبت إلى المستشفى في مرسيليا، اكتشف الأطباء أن الشابة تعاني من تلف كلوي حاد.



كذلك أظهرت نتائج التحاليل المخبرية زيادة في مستوى الكرياتينين في البلازما (وهو مؤشر على صحة الكلى) بعد كل علاج تنعيم للشعر. ولحسن الحظ كما أكد معِدّو الدراسة أن "وظيفة الكلى لدى الشابة تحسنت".



وفي التفاصيل، قام باحثون فرنسيون بإجراء دراسة حول أخطار منتجات تسريح الشعر. وتبيّن وجود ارتباط بين بعض المنتجات وحالات الفشل الكلوي الحاد. ويعود السبب إلى مكوّن يُعتقد أنه يسبب آثارًا ضارة بشكل كبير على الإنسان، وهو حمض الجليوكسيليك.



تهيّج فروة الرأس مع الغثيان والقيء

حلَّ الحمض الجليوكسيليك كبديل عن الفورمالدهيد في بعض منتجات التجميل. وقد صُنّف هذا المكوّن من قبل السلطات الصحية على أنه مهيّج وربما مسبّب للسرطان. وبالتالي، أصبح الحمض الجليوكسيليك بدوره موضع شكوك. ويعتقد أن له تأثيرات خطيرة. عندما يتلامس الحمض، الذي يوجد بشكل خاص في منتجات العناية بالشعر، مع الجلد، يمكن أن يؤدي تسرّبه إلى الدم لمضاعفات صحية خطيرة. كما يمكن أن تتكوّن بلورات أوكسالات الكالسيوم في الكلى، ما يؤدي إلى فشل كلوي حاد.



يشرح الباحثون الفرنسيون أن الأعراض قد تكون خفيفة للغاية، ولكن يجب الانتباه إلى بعض المؤشرات. فعلى سبيل المثال، تهيجات فروة الرأس المصاحبة للغثيان والقيء والإسهال والحمى وآلام الظهر، هي عوامل مثيرة للقلق لتسببها بالفشل الكلوي.



بالإضافة إلى ذلك، لوحظت حالات عديدة بعد زيارة الصالون. لذلك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بعد زيارتك صالون تصفيف الشعر، اتصل بطبيبك وأبلغ مصفف الشعر بحالتك.



تجنّب هذه المنتجات

لإجراء هذه الدراسة، حصلت اختبارات على الفئران. ويوضح البروفيسور إيمانويل ليتافيرنييه، أحد الباحثين في الدراسة، أن "النتائج على الفئران مذهلة. لقد طورت فشلاً كلوياً حاداً في غضون 24 ساعة بعد تطبيق كريم التنعيم. وقد أظهرت العينات وجود بلورات أوكسالات الكالسيوم في جميع أنابيب الكلى".



ويضيف ليتافيرنييه أنه "بناءً على النتائج التي بينتها الدراسة، يجب تجنّب جميع المنتجات في السوق. في النهاية، يبدو أن البديل عن الفورمالديهايد مضر بنفس القدر ولا ينبغي استهلاكه. وتظهر الدراسة أيضًا أن تكرار حالات الفشل الكلوي يشكل خطرًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى تبعات على الصحة على المدى الطويل". -النهار

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