تمتع بكبد صحي من خلال تناول هذه الأطعمة

MENAFN - Alghad Newspaper)ويمكن أن تؤدي عادات الأكل غير الصحية وشرب الخمر والتدخين إلى أمراض الكب المزمنة التي تهدد الحياة، ولكن مع تغييرات معينة في نمط الحياةيمكنك التخلص من سموم الكبد والوقاية من أمراضه.

وقد أثبتت الأبحاث السابقةأن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تعافي الكبد وتحسين صحته.



أطعمة تقي من أمراض الكبد



الكبد هو العضو الوحيد الذي ينظف نفسه بنفسه ولكن من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صديق للكبد، إليك بعض الأطعمة:



- الأفوكادو : غني بالدهون الصحية ويحتوي على كمية جيدة من العديد منالفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الفريدة، الجلوتاثوينالذي يساعد على تصفية السموم الضارة من الجسم.



-الثوم: الثوم لا يضيف نكهة للطعام فحسب، بل يطرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الكبد من التلف.



-الكركم: يعتبر مكونًا قويًا يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، فهو يساعدفي تجديد خلايا الكبد الصحية ويعزز الإنتاج الطبيعي للصفراء، أظهرت الأبحاثأن الكركم يمنع أيضًا تراكم الدهون في الكبد ويمنع أمراض مثل الكبدالدهني.



-الشمندر: يحتوي على النترات ويعمل كمضادات للأكسدة تساعد على تقليلالالتهاب. ووفقا للدراسات، يمكن أن يساعد الشمندر أيضا في مكافحة مرض الكبدالدهني.



-الجوز: مثل جميع المكسرات الأخرى، يحتوي الجوز أيضًا على نسبة عالية منالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعله غذاءً فائقًا.



-الموز: يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة (فيتامين ج)،تعمل هذه العناصر الغذائية على تعزيز صحة الكبد، وتقليل خطر الإصابةبالسرطان، وخفض ضغط الدم، كما أنها مفيدة لعملية الهضم.



- القهوة : تحمي من أمراض الكبد، وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن القهوة تؤثرعلى إنزيمات الكبد، شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبدالمزمنة، وأمراض الكبد الدهنية، وسرطان الكبد، ولكن يجب أن يؤخذ ذلك بشكلمتناسب، فلا تبالغ في تناول القهوة، فقد يكون لذلك تأثير معاكس.



أطعمة أخرى



,يمكنك إضافة الفواكه والأطعمة إلى نظامك الغذائي لمنع الإصابة بسرطان الكبدوالسمنة وأمراض الكبد فهي تحتوي على مضادات الأكسدة.

وتعتبر حيوية فيتعزيز صحة الكبد، وتشمل الشوفان والجزر والجريب فروت وبياض البيض وزيتالزيتون والأسماك الدهنية والشاي والبطيخ، وينصح بالحفاظ على وزن صحي،وممارشة الرياضة بانتظام.