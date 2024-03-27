تمتع بكبد صحي من خلال تناول هذه الأطعمة

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- Alghad Newspaper) يعد الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، وتكمن أهميته في عمله المرتبط بتنقية الدم وإنتاج البروتين والمساعدة في الهضم. وعلى الرغم من أن أمراض الكبد وراثية في الغالب إلا أنها يمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الفيروسات والسمنة وغيرها.
ويمكن أن تؤدي عادات الأكل غير الصحية وشرب الخمر والتدخين إلى أمراض الكب المزمنة التي تهدد الحياة، ولكن مع تغييرات معينة في نمط الحياةيمكنك التخلص من سموم الكبد والوقاية من أمراضه.
وقد أثبتت الأبحاث السابقةأن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تعافي الكبد وتحسين صحته.
أطعمة تقي من أمراض الكبد
الكبد هو العضو الوحيد الذي ينظف نفسه بنفسه ولكن من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صديق للكبد، إليك بعض الأطعمة:
- الأفوكادو : غني بالدهون الصحية ويحتوي على كمية جيدة من العديد منالفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الفريدة، الجلوتاثوينالذي يساعد على تصفية السموم الضارة من الجسم.
-الثوم: الثوم لا يضيف نكهة للطعام فحسب، بل يطرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الكبد من التلف.
-الكركم: يعتبر مكونًا قويًا يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، فهو يساعدفي تجديد خلايا الكبد الصحية ويعزز الإنتاج الطبيعي للصفراء، أظهرت الأبحاثأن الكركم يمنع أيضًا تراكم الدهون في الكبد ويمنع أمراض مثل الكبدالدهني.
-الشمندر: يحتوي على النترات ويعمل كمضادات للأكسدة تساعد على تقليلالالتهاب. ووفقا للدراسات، يمكن أن يساعد الشمندر أيضا في مكافحة مرض الكبدالدهني.
-الجوز: مثل جميع المكسرات الأخرى، يحتوي الجوز أيضًا على نسبة عالية منالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعله غذاءً فائقًا.
-الموز: يحتوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة (فيتامين ج)،تعمل هذه العناصر الغذائية على تعزيز صحة الكبد، وتقليل خطر الإصابةبالسرطان، وخفض ضغط الدم، كما أنها مفيدة لعملية الهضم.
- القهوة : تحمي من أمراض الكبد، وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن القهوة تؤثرعلى إنزيمات الكبد، شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبدالمزمنة، وأمراض الكبد الدهنية، وسرطان الكبد، ولكن يجب أن يؤخذ ذلك بشكلمتناسب، فلا تبالغ في تناول القهوة، فقد يكون لذلك تأثير معاكس.
أطعمة أخرى
,يمكنك إضافة الفواكه والأطعمة إلى نظامك الغذائي لمنع الإصابة بسرطان الكبدوالسمنة وأمراض الكبد فهي تحتوي على مضادات الأكسدة.
وتعتبر حيوية فيتعزيز صحة الكبد، وتشمل الشوفان والجزر والجريب فروت وبياض البيض وزيتالزيتون والأسماك الدهنية والشاي والبطيخ، وينصح بالحفاظ على وزن صحي،وممارشة الرياضة بانتظام.
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