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نور اللبنانية ساحرة شريرة في مسلسل جودر

3/27/2024 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تظهر النجمة نور اللبنانيةبشخصية مثيرة ومخيفة، حيث تنتمي لمجموعة تسمى "الشمعيين" وهم متخصصين في أعمال السحر، وذلك ضمن أحداثمسلسل الخيال جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي تجسد بطولته أمامالنجم ياسر جلال، ويعرض المسلسل على قنوات ON TV ومنصة Watch it.

تقوم نور بدور شخصية إحدى أبناء الشمعيين، كهنة فنون السحرالأسود، وتظهر كساحرة شريرة لديها نوايا سيئة تجاه جودر ابن عمر المصري وترغب فياختطافه والإبقاء عليه بين يديها هي وإخوتها من أجل الحصول على الكنوز الأربعة،فماذا سيكون مصير جودر أمامها؟.

في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار،نتابع حياة تاجر من عوام الشعب، ينجب ثلاثة أبناء، تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث تقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريقالوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نوراللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

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