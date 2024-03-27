نور اللبنانية ساحرة شريرة في مسلسل جودر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تظهر النجمة نور اللبنانيةبشخصية مثيرة ومخيفة، حيث تنتمي لمجموعة تسمى "الشمعيين" وهم متخصصين في أعمال السحر، وذلك ضمن أحداثمسلسل الخيال جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي تجسد بطولته أمامالنجم ياسر جلال، ويعرض المسلسل على قنوات ON TV ومنصة Watch it.
تقوم نور بدور شخصية إحدى أبناء الشمعيين، كهنة فنون السحرالأسود، وتظهر كساحرة شريرة لديها نوايا سيئة تجاه جودر ابن عمر المصري وترغب فياختطافه والإبقاء عليه بين يديها هي وإخوتها من أجل الحصول على الكنوز الأربعة،فماذا سيكون مصير جودر أمامها؟.
في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار،نتابع حياة تاجر من عوام الشعب، ينجب ثلاثة أبناء، تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث تقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريقالوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.
والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نوراللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.
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