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فوائد شاي الكركديه

3/27/2024 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا، إلى أن شاي الكركديه يساعد على تعزيز صحة الأوعية الدموية، ولكن لا ينصح من يعاني من حصى الكلى والمرارة بتناوله.
ووفقا لها، يحتوي شاي الكركديه (شاي كجرات) على العديد من مضادات الأكسدة التي تؤثر إيجابيا في حالة الأوعية الدموية، وتحمي من تصلب الشرايين وتحسن حالة الشعيرات الدموية وتزيد من إنتاج الكوليسترول الجيد في الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك يساعد شاي الكركديه على إخراج السوائل الزائدة من الجسم لأن له تأثير مدر للبول. كما أنه مفيد في حالات أمراض البرد، لأن له تأثير مضاد للبكتيريا.

وتقول: "يمكن القول بكل ثقة أن الكركديه عبارة عن عسل وليمون في قنينة واحدة من حيث كمية المواد المفيد التي يحتويها".

ووفقا لها، يمكن أن يتناول الشخص ثلاثة أكواب من شاي الكركديه في اليوم اعتمادا على حالته الصحية. ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة وحصى في الجهاز البولي والمرارة وانخفاض مستوى ضغط الدم توخي الحذر عند تناوله بسبب تأثيره المدر للبول والصفراء وتخفيضه لمستوى ضغط الدم أكثر، ما يؤدي إلى الدوخة.RT

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