كيف نتعرف على أمراض الكلى في المراحل المبكرة؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ويشير الدكتور آشوت يسايان أخصائي أمراض الكلى، إلى أن عوامل عديدة تؤثر في وظيفة الكلى- توازن الماء والكهارل، الإفراط في استهلاك الملح، الكحول، ارتفاع مستوى ضغط الدم، ارتفاع مستوى السكر في الدم، ارتفاع نسبة الدهون في الدم، ونمط حياة الشخص والعادات السيئة.



ويقول: "أجرينا دراسة عنوانها "فحص مرض الكلى المزمن" بناء على وجود عوامل خطر معينة، مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني، ومرض السكري، والسمنة، وقصور القلب المزمن، حيث طلب أطباء الرعاية الأولية من المرضى الخضوع لفحوصات، بما فيها حساب معدل الترشيح الكبيبي (eGFR) والبيلة الزلالية. وأظهرت النتائج أن حوالي 45-50 بالمئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر لديهم علامات مرض الكلى المزمن".



وأكد الأخصائي أنه لا يوجد الكثير من الأطباء المختصين بأمراض الكلى.

ويقول: "لذلك، نحن ندعو دائما الأطباء من مختلف الاختصاصات مثل أمراض الباطنية والقلب وغيرها إلى ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لكشف مرض الكلى المزمن".



ويشير الطبيب، إلى أنه حتى في حالة عدم وجود عوامل خطر بعد سن الخمسين، من الأفضل إجراء هذه الاختبارات.

ووفقا له، يجب على أطباء الباطنية خاصة أن يطلبوا إجراء هذه الاختبارات، وعند الحاجة تحويل المريض إلى طبيب مختص بأمراض الكلى. لأنه كلما تم الكشف عن أمراض الكلى في وقت مبكر، كلما زادت الفرصة لإبطاء العملية أو إيقافها.