السياسة والمجتمع يطلق أفقاً جديداً للشباب الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بحضور رئيسالهينة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، ووزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين،ومسؤولين في الدولة يطلق معهد السياسة والمجتمع، مساء اليوم الأربعاء مشروعاً جديداً،بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وبالشراكة مع مؤسسة نايا المجتمعة ومركزمواطنة للتنمة، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الشباب وعدد منالمسؤولين وصنّاع القرار وممثلين عن المؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
وبحسب مدير البرامجفي معهد السياسة والمجتمع، حسين الصرايرة، فإن المشروع هو الأول من نوعه فيالمملكة إذ يسعى إلى تعزيز المشاركة المدنية والسياسية وتوحيد الخطاب المجتمعيتجاه التحديث، وسيتركز عمل المشروع، الذي يستمر على مدار عامين، على تطويرمهارات وقدرات الشباب والشابات ومؤسسات المجتمع المدني في 6 محافظات (هي إربدوالمفرق والزرقاء ومأدبا والكرك والطفيلة)، ويشارك في المشروع 90 شابًاوشابة، يتدربون بشكل متخصص في مجاليّ التنمية والتحديث، إضافة لورش العملواللقاءات الدورية مع الخبراء وصنّاع القرار.
ويضيف الصرايرة بأنّالمشروع سيتم عبر مراحل متعددة، إذ سيقوم الشباب بعد تلقيهم التدريب في مجالاتالتنمية المحلية والمشاركة المدنية والسياسية والإدارة العامة ومهارات الاتصالالسياسي والمشروعات الريادية وقضايا البيئة والمناخ وسيادة القانون والنزاهةوالشفافية، بإنشاء مبادرات مجتمعية داخل مجتمعاتهم وجامعتهم.
ويؤكد الصراريرة أنّأحد أهم أهداف المشروع هو تنسيق ودعم وتوحيد الجهود الرامية لتطبيق مخرجات اللجنةالملكية ورؤى التحديث، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتطوير مشاركة الشبابفيها، من خلال إشراكهم بفاعلية في دفع عجلة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات.
أما على صعيدالشراكات فيوضح أحمد القضاة، مدير الإعلام والاتصال في معهد السياسية والمجتمع أنّالمشروع يشمل بناء شراكات مع 7 مؤسسات مجتمع مدني في المحافظات المستهدفة لتعزيزقدرتهم على تطوير الحوار تجاه التحديث السياسي في الأردن.
ويضيف القضاة أنّهبالرغم من أنّ هنالك اهتماماً كبيراً وملحوظاً في الآونة الأخيرة من قبل جلالةالملك بموضوع الشباب وإدماجهم في المئوية الجديدة في الدولة، في المجالات الرئيسيةالثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، إلاّ أنّ هنالك تحديات وثغرات ملحوظة فيهذا المجال، منها عدم وجود مصفوفة واضحة محددة لدور الشباب في الخطط الثلاثةوكيفية بناء خارطة متكاملة لهذه الأدوار، والشروط المطلوبة لتحقيق ذلك، كما أنّهنالك ضعف في الرسالة الاتصالية والتواصل بين جيل الشباب وبين المسؤولين الحكوميينفي المجالات المختلفة.
بناء على تلكالمعطيات، التي تشكلت لدى معهد السياسة والمجتمع، من خلال خبرته الميدانية فيالعمل مع جيل الشباب في العديد من المشروعات، جاء هذا لمشروع، الذي يعمل على بناءقدرات الشباب للإندماج بهذه المشروعات وبناء تصورات واضحة للمجالات والمسارات التييمكن أن ينخرطوا من خلالها في هذه المشروعات الوطنية الكبرى، وهو ما يتطلب علىالجهة المقابلة، وفقاً للقضاة، تفاعلاً وتجاوباً من قبل المسؤولين، وهذا هو مايحاول المعهد القيام به، أي "بناء جسور كبيرة بين الشباب ومشروعات التحديثالثلاثة".
المخرجات المتوقعةتتمثل، وفقاً، للقضاة بوجود نخب شبابية مدرّبة ومؤهلة ومتفاعلة مع الشأن العام فيالمحافظات المذكورة، ولديها تصورات واضحة حول الاشتباك مع خطط التنفيذ الثلاث،بالإضافة إلى قيامها بمبادرات مجتمعية تمثل نموذجاً لإدماج الشباب في هذهالمشروعات.
ويشير القضاة إلى أنّالمشروع يهدف كذلك، في مرحلته الأولى، إلى أن تنعكس التدريبات على رفع مستوىمشاركة الشباب في الانتخابات النيابية القادمة، بخاصة أنّها الأولى بعد قوانينالانتخاب والأحزاب الجديدة، وستمثل مختبراً لمشروع التحديث السياسي ومستوى انخراطالشباب في العمل الحزبي وفي الشأن العام.
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