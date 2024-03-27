السياسة والمجتمع يطلق أفقاً جديداً للشباب الأردني



وبحسب مدير البرامجفي معهد السياسة والمجتمع، حسين الصرايرة، فإن المشروع هو الأول من نوعه فيالمملكة إذ يسعى إلى تعزيز المشاركة المدنية والسياسية وتوحيد الخطاب المجتمعيتجاه التحديث، وسيتركز عمل المشروع، الذي يستمر على مدار عامين، على تطويرمهارات وقدرات الشباب والشابات ومؤسسات المجتمع المدني في 6 محافظات (هي إربدوالمفرق والزرقاء ومأدبا والكرك والطفيلة)، ويشارك في المشروع 90 شابًاوشابة، يتدربون بشكل متخصص في مجاليّ التنمية والتحديث، إضافة لورش العملواللقاءات الدورية مع الخبراء وصنّاع القرار.



ويضيف الصرايرة بأنّالمشروع سيتم عبر مراحل متعددة، إذ سيقوم الشباب بعد تلقيهم التدريب في مجالاتالتنمية المحلية والمشاركة المدنية والسياسية والإدارة العامة ومهارات الاتصالالسياسي والمشروعات الريادية وقضايا البيئة والمناخ وسيادة القانون والنزاهةوالشفافية، بإنشاء مبادرات مجتمعية داخل مجتمعاتهم وجامعتهم.



ويؤكد الصراريرة أنّأحد أهم أهداف المشروع هو تنسيق ودعم وتوحيد الجهود الرامية لتطبيق مخرجات اللجنةالملكية ورؤى التحديث، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتطوير مشاركة الشبابفيها، من خلال إشراكهم بفاعلية في دفع عجلة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات.



أما على صعيدالشراكات فيوضح أحمد القضاة، مدير الإعلام والاتصال في معهد السياسية والمجتمع أنّالمشروع يشمل بناء شراكات مع 7 مؤسسات مجتمع مدني في المحافظات المستهدفة لتعزيزقدرتهم على تطوير الحوار تجاه التحديث السياسي في الأردن.



ويضيف القضاة أنّهبالرغم من أنّ هنالك اهتماماً كبيراً وملحوظاً في الآونة الأخيرة من قبل جلالةالملك بموضوع الشباب وإدماجهم في المئوية الجديدة في الدولة، في المجالات الرئيسيةالثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، إلاّ أنّ هنالك تحديات وثغرات ملحوظة فيهذا المجال، منها عدم وجود مصفوفة واضحة محددة لدور الشباب في الخطط الثلاثةوكيفية بناء خارطة متكاملة لهذه الأدوار، والشروط المطلوبة لتحقيق ذلك، كما أنّهنالك ضعف في الرسالة الاتصالية والتواصل بين جيل الشباب وبين المسؤولين الحكوميينفي المجالات المختلفة.



بناء على تلكالمعطيات، التي تشكلت لدى معهد السياسة والمجتمع، من خلال خبرته الميدانية فيالعمل مع جيل الشباب في العديد من المشروعات، جاء هذا لمشروع، الذي يعمل على بناءقدرات الشباب للإندماج بهذه المشروعات وبناء تصورات واضحة للمجالات والمسارات التييمكن أن ينخرطوا من خلالها في هذه المشروعات الوطنية الكبرى، وهو ما يتطلب علىالجهة المقابلة، وفقاً للقضاة، تفاعلاً وتجاوباً من قبل المسؤولين، وهذا هو مايحاول المعهد القيام به، أي "بناء جسور كبيرة بين الشباب ومشروعات التحديثالثلاثة".



المخرجات المتوقعةتتمثل، وفقاً، للقضاة بوجود نخب شبابية مدرّبة ومؤهلة ومتفاعلة مع الشأن العام فيالمحافظات المذكورة، ولديها تصورات واضحة حول الاشتباك مع خطط التنفيذ الثلاث،بالإضافة إلى قيامها بمبادرات مجتمعية تمثل نموذجاً لإدماج الشباب في هذهالمشروعات.



ويشير القضاة إلى أنّالمشروع يهدف كذلك، في مرحلته الأولى، إلى أن تنعكس التدريبات على رفع مستوىمشاركة الشباب في الانتخابات النيابية القادمة، بخاصة أنّها الأولى بعد قوانينالانتخاب والأحزاب الجديدة، وستمثل مختبراً لمشروع التحديث السياسي ومستوى انخراطالشباب في العمل الحزبي وفي الشأن العام.