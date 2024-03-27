العفو العام أمام قانونية الأعيان اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعقد اللجنة القانونيةفي مجلس الأعيان اجتماعا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام المقر من مجلسالنواب كما ورد من الحكومة.
أقر مجلس النواببالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسةعقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة،وأعضاء في الفريق الحكومي.
وكان جلالةالملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام،والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهاتالملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالتهعلى العرش.
وطالب النواببضرورة أن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلةبالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعا دون تقليص، وشمول أكبر عدد منالقضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوابشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، قائلين إنه لطالما أن هناك صلحا في جريمةالقتل فيجب شمولها بالعفو العام.
وأشاروا إلى أنهناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفوالعام"، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانتمقترنة بالمصالحة.
وأكد النوابضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المرتبطة بالقروض الطلابية الجامعيةوالقروض الزراعية، مطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات بالعفو، شريطة أن يكونللمرة الأولى، وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.
ودعا النواب إلىضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
ورفض مجلسالنواب، مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بينالطرفين، بالعفو العام.
من جانبه، قالوزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهاتالملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه "لا مجال للحديث عنشمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".
وكان مجلسالنواب وافق بداية الجلسة على مقترح النائب تمام الرياطي، إعطاء الأولوية لمناقشة"العفو العام"، وعدم إحالته إلى اللجنة المختصة، إذ صوت المجلسبالأغلبية على قبول ذلك، وبالتالي تأخير بقية البنود في جدول أعمال الجلسة لإعطاءالأولوية للعفو العام.
كما وافق"النواب" على منح دقيقتين لكل نائب للحديث تحت قبة البرلمان في مناقشةمشروع القانون، وهو ما اعترض عليه النائب عبدالكريم الدغمي، حيث اعتبر أن ذلك يجوزفي جلسات القراءة الأولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن قبوله في جلسات إقرارالقوانين لأن تحديد الوقت بهذه الصورة يمنع ايصال الفكرة.
واعتبر النائبصالح العرموطي منح الدقيقتين لكل نائب حرمانا للنواب من مناقشة القانون الذي سيقرفي جلسة واحدة.
وكان مجلسالوزراء، أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأمة بصفةالاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.
فيما تناقش لجنةالخدمات العامة في مجلس الأعيان، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلةلاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024. لجان نيابيةتناقش اليوم قضايا عدة
تجتمع لجاننيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة الاطلاععلى الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي منتأثير التغير المناخي، من قبل لجنة البيئة والمناخ النيابية.
وتناقش لجنةالتربية والتعليم، الدور الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطويرالمهارات المهنية والتقنية في تشجيع الطلاب للتوجه إلى التعليم المهني في ظلالتوجيهات الملكية.
وتطلع لجنةالريف والبادية النيابية خلال اجتماعها، على المشاريع التي تقوم بها وزارة البيئةفي الأرياف والبوادي.-المملكة
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