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العفو العام أمام قانونية الأعيان اليوم

3/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعقد اللجنة القانونيةفي مجلس الأعيان اجتماعا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام المقر من مجلسالنواب كما ورد من الحكومة.
أقر مجلس النواببالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسةعقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة،وأعضاء في الفريق الحكومي.

وكان جلالةالملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام،والسير بإجراءاته الدستورية.

وتأتي التوجيهاتالملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالتهعلى العرش.

وطالب النواببضرورة أن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلةبالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعا دون تقليص، وشمول أكبر عدد منالقضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوابشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، قائلين إنه لطالما أن هناك صلحا في جريمةالقتل فيجب شمولها بالعفو العام.

وأشاروا إلى أنهناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفوالعام"، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانتمقترنة بالمصالحة.

وأكد النوابضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المرتبطة بالقروض الطلابية الجامعيةوالقروض الزراعية، مطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات بالعفو، شريطة أن يكونللمرة الأولى، وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.

ودعا النواب إلىضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.

ورفض مجلسالنواب، مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بينالطرفين، بالعفو العام.

من جانبه، قالوزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهاتالملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه "لا مجال للحديث عنشمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".

وكان مجلسالنواب وافق بداية الجلسة على مقترح النائب تمام الرياطي، إعطاء الأولوية لمناقشة"العفو العام"، وعدم إحالته إلى اللجنة المختصة، إذ صوت المجلسبالأغلبية على قبول ذلك، وبالتالي تأخير بقية البنود في جدول أعمال الجلسة لإعطاءالأولوية للعفو العام.

كما وافق"النواب" على منح دقيقتين لكل نائب للحديث تحت قبة البرلمان في مناقشةمشروع القانون، وهو ما اعترض عليه النائب عبدالكريم الدغمي، حيث اعتبر أن ذلك يجوزفي جلسات القراءة الأولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن قبوله في جلسات إقرارالقوانين لأن تحديد الوقت بهذه الصورة يمنع ايصال الفكرة.

واعتبر النائبصالح العرموطي منح الدقيقتين لكل نائب حرمانا للنواب من مناقشة القانون الذي سيقرفي جلسة واحدة.

وكان مجلسالوزراء، أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأمة بصفةالاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.

فيما تناقش لجنةالخدمات العامة في مجلس الأعيان، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلةلاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024.

لجان نيابيةتناقش اليوم قضايا عدة
تجتمع لجاننيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة الاطلاععلى الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي منتأثير التغير المناخي، من قبل لجنة البيئة والمناخ النيابية.

وتناقش لجنةالتربية والتعليم، الدور الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطويرالمهارات المهنية والتقنية في تشجيع الطلاب للتوجه إلى التعليم المهني في ظلالتوجيهات الملكية.

وتطلع لجنةالريف والبادية النيابية خلال اجتماعها، على المشاريع التي تقوم بها وزارة البيئةفي الأرياف والبوادي.-المملكة

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