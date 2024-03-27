Wednesday, 27 March 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفراية: خطة حكومية شاملة تتعلق بالمعابر الحدودية

3/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزيرالداخلية مازن الفراية، الأربعاء، إن الحكومة تولي المعابر الحدودية أهمية كبيرة،كونها الواجهة الأولى التي يراها الزائر عند قدومه إلى الأردن.
وأضاف الفراية لـ"المملكة" خلال وجوده في مركز حدود العمري لمتابعة حركةالمسافرين أن هنالك خطة حكومية شاملة تتعلق بالمعابر الحدودية، حيث يجري العملحاليا على إنشاء معبر جديد في العقبة (معبر الدرة)، إضافة لإنهاء بعض مبانيالمسافرين لمعبر الكرامة مع العراق.

"الحكومة خصصت 600 ألف دينار لإجراءمخططات شمولية تتعلق بمعبري جابر (مع سوريا) والكرامة (مع العراق)"، وفق الفراية.

وفيما يتعلقبجسر الملك حسين الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية تحدث الوزير عن وجود عطاءلمبانٍ ومرافق جديدة.

وأشار إلى أن منالمتوقع أن يشهد الأردن حركة نشطة للقادمين من السعودية إلى الأردن، متحدثا عندخول 24 ألف شخص العام الماضي خلال يوم عمل واحد في معبر العمري.

ولفت إلى أنالزيارة للمعبر اليوم هدفها تلاشي أخطاء العام الماضي وحل المعيقات عبر زيادةالكوادر وإجراءات أخرى.

وبيّن أن معبرالعمري يحتاج لإعادة نظر كلية، بما يتناسب مع التطوير الحاصل بالجانب السعودي.

MENAFN27032024000072011014ID1108029213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث