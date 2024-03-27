الفراية: خطة حكومية شاملة تتعلق بالمعابر الحدودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزيرالداخلية مازن الفراية، الأربعاء، إن الحكومة تولي المعابر الحدودية أهمية كبيرة،كونها الواجهة الأولى التي يراها الزائر عند قدومه إلى الأردن.
وأضاف الفراية لـ"المملكة" خلال وجوده في مركز حدود العمري لمتابعة حركةالمسافرين أن هنالك خطة حكومية شاملة تتعلق بالمعابر الحدودية، حيث يجري العملحاليا على إنشاء معبر جديد في العقبة (معبر الدرة)، إضافة لإنهاء بعض مبانيالمسافرين لمعبر الكرامة مع العراق.
"الحكومة خصصت 600 ألف دينار لإجراءمخططات شمولية تتعلق بمعبري جابر (مع سوريا) والكرامة (مع العراق)"، وفق الفراية.
وفيما يتعلقبجسر الملك حسين الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية تحدث الوزير عن وجود عطاءلمبانٍ ومرافق جديدة.
وأشار إلى أن منالمتوقع أن يشهد الأردن حركة نشطة للقادمين من السعودية إلى الأردن، متحدثا عندخول 24 ألف شخص العام الماضي خلال يوم عمل واحد في معبر العمري.
ولفت إلى أنالزيارة للمعبر اليوم هدفها تلاشي أخطاء العام الماضي وحل المعيقات عبر زيادةالكوادر وإجراءات أخرى.
وبيّن أن معبرالعمري يحتاج لإعادة نظر كلية، بما يتناسب مع التطوير الحاصل بالجانب السعودي.
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