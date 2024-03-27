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العمري: مواقع التواصل تعج بإعلانات مضللة عن بيع زيت الزيتون

3/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطقالإعلامي لنقابة أصحاب معاصر زيت الزيتون محمود العمري، إن مواقع التواصلالاجتماعي أصبحت تعج بإعلانات مضللة عن بيع زيت الزيتون مع هدايا وعبارات مغريةللمستهلك، وبأسعار رخيصة وبعيدة جدا عن السعر الحقيقي الذي يحكمه الطلب والعرضوجودة الزيت.
وأشار العمريخلال حديثه الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن النقابة العامة لأصحابالمعاصر قامت بتتبع إعلانات هذه الصفحات ووجدت أن البيع يتم عن طريق التوصيل فقطوبسيارات خاصة، ولم يكن من خلال شركات التوصيل المرخصة، دون فاتورة بيع للمنتج منالزيت أو أي إشارة الى موقع المستودعات التي تحوي هذا المنتج، مبينا أن جميع هذهالإعلانات ما هي إلا إعلانات مضللة ووهمية لبيع زيوت رديئة ومغشوشة.

وأضاف، أنالنقابة العامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم شراء الزيت إلا من المصادرالموثوقة وهي معاصر الزيتون والمزارعين المعروفين شخصيا لدى المستهلك، إضافة الىالشراء من المؤسستين المدنية والعسكرية والمحلات التجارية المرخصة لهذه الغاية،منوها بضرورة أن يكون الزيت معبأ غذائيا، وأن تتم عملية الشراء بعد إجراء الفحوصاتالمخبرية اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة المعلومات مع بيان اسم صاحب العلامةالتجارية.

وعن أسعار الزيتلهذا العام، أكد العمري أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر قد أعلنت ومنذ بدايةالموسم الحالي عن أسعار بيع تنكة زيت الزيتون الأصلي 16كيلو بـ95 دينارا للتنكةالواحدة وبحسب الكمية والجودة، علما بأن بعض المزارعين قد باعوا إنتاجهم من الزيتبسعر التنكة الواحدة بـ100 دينار.-(بترا)

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