العمري: مواقع التواصل تعج بإعلانات مضللة عن بيع زيت الزيتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطقالإعلامي لنقابة أصحاب معاصر زيت الزيتون محمود العمري، إن مواقع التواصلالاجتماعي أصبحت تعج بإعلانات مضللة عن بيع زيت الزيتون مع هدايا وعبارات مغريةللمستهلك، وبأسعار رخيصة وبعيدة جدا عن السعر الحقيقي الذي يحكمه الطلب والعرضوجودة الزيت.
وأشار العمريخلال حديثه الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن النقابة العامة لأصحابالمعاصر قامت بتتبع إعلانات هذه الصفحات ووجدت أن البيع يتم عن طريق التوصيل فقطوبسيارات خاصة، ولم يكن من خلال شركات التوصيل المرخصة، دون فاتورة بيع للمنتج منالزيت أو أي إشارة الى موقع المستودعات التي تحوي هذا المنتج، مبينا أن جميع هذهالإعلانات ما هي إلا إعلانات مضللة ووهمية لبيع زيوت رديئة ومغشوشة.
وأضاف، أنالنقابة العامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم شراء الزيت إلا من المصادرالموثوقة وهي معاصر الزيتون والمزارعين المعروفين شخصيا لدى المستهلك، إضافة الىالشراء من المؤسستين المدنية والعسكرية والمحلات التجارية المرخصة لهذه الغاية،منوها بضرورة أن يكون الزيت معبأ غذائيا، وأن تتم عملية الشراء بعد إجراء الفحوصاتالمخبرية اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة المعلومات مع بيان اسم صاحب العلامةالتجارية.
وعن أسعار الزيتلهذا العام، أكد العمري أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر قد أعلنت ومنذ بدايةالموسم الحالي عن أسعار بيع تنكة زيت الزيتون الأصلي 16كيلو بـ95 دينارا للتنكةالواحدة وبحسب الكمية والجودة، علما بأن بعض المزارعين قد باعوا إنتاجهم من الزيتبسعر التنكة الواحدة بـ100 دينار.-(بترا)
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